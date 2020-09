Following are the results of the Internazionali BNL d’Italia, an ATP Masters 1000 event in Rome, Italy, on Wednesday (prefix number denotes seedings):

Round of 32

1-Novak Djokovic, Serbia, bt Salvatore Caruso, Italy, 6-3, 6-2

2-Rafael Nadal, Spain, bt Pablo Carreno Busta, Spain, 6-1, 6-1

Jannik Sinner, Italy, bt 3-Stefanos Tsitsipas, Greece, 6-1, 6-7 (9), 6-2

4-Matteo Berrettin, Italy, bt Federico Coria, Argentina, 7-5, 6-1

Marin Cilic, Croatia, bt 6-David Goffin, Belgium, 6-2, 6-2

15-Grigor Dimitrov, Bulgaria, bt Yoshihito Nishioka, Japan, 6-1, 6-0

Filip Krajinovic, Serbia, bt Marco Cecchinato, Italy, 6-4, 6-1

Stefano Travaglia, Italy, bt Borna Coric, Croatia, 7-6 (2), 7-5

