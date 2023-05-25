Check Full List of Winners at Ghana Youth Excellence Awards 2023

The inaugural edition of Ghana’s biggest youth awards, the Ghana Youth Excellence Awards 2023 came off at the famous Accra Metropolitan Assembly on Saturday, May 20, 2023 in what has been touted by many as one of the best events organized in 2023.
Apex Africa Concept, organizers of the Ghana Youth Excellence Awards headed by their C.E.O, Osman Nuhu cemented their mark as one of the most vibrant event companies in Ghana through a colorful awards ceremony. Over forty(40) people where awarded on the night with lots of Special guests.
Entertainment gurus like Sammy Flex, PossiGee and others where all present at the awards ceremony. Among the winners on the night include Stay Jay, PossiGee, Sammy Flex, Godfada Houston, Bright Lambongang and others. Below are the full list of winners;
COMMUNITY DEVELOPMENT YOUTH – EVANS OTTO LARBIE
CONTENT CREATOR – FESTUS BOAMAH
DANCEHALL/REGGAE ARTISTE – KOJO KOMBOLO
DJ OF THE YEAR – DJ STRONG TOWER
EMERGING ARTISTE – AMINU MAMUDU LAWANI
EVENT COMPANY/COMPANY – TOP-NOURISH EDUCATION CENTRE
FASHION DESIGNER – KEKELI ANIPA
FASHION PERSONALITY – SAMPSON D AGBLEY(SEDEM THEBOSS)
FOUNDATION/NGO – INSIDE LIFE LOE
GRAPHIC DESIGNER – TIH RICHMOND SENA
HAIRSTYLIST/BARBER – APPIAH OFORI WIAFE LAWRENCE
MAKEUP ARTIST – YEESHA SIGNATURES
MC/HYPEMAN – PRINCE-FELIX OKO BOTCHWAY
MOVIE/SERIES OF THE YEAR – THE PREGNANT VIRGIN
MUSIC PRODUCER/ENGINEER – PKB YORKE
OUTSTANDING YOUTH PERSONALITY – STEPHEN DOFFOE FORSON
PENCIL VISUAL ARTISTE – FELIX FRIMPONG
SOCIAL MEDIA INFLUENCER – OPPONG FIDELIS
SPOKEN WORD ARTISTE – CLEVESTER
SPORTS JOURNALIST – JOSEPH APPIAH BOAHINE
SPORTS PERSONALITY – DRAMANI THEOPHILUS INNOCENT
THERAPIST OF THE YEAR – DR. YAW TWUM
VIDEO DIRECTOR/PRODUCER – ZIBLIM MOHAMMED SA-AD
YOUTH ADVOCATE/ACTIVIST – YVONNE EWURAMA OSEI
YOUTH ARTISTE – KOUNTRY VIBE
YOUTH ATHLETE – ABDUL RAZAK MOHAMMED
YOUTH AUTHOR/WRITER – EMMANUEL WEMEGAH
YOUTH BLOGGER/PUBLISHER – EMMANUEL OBUGYEI DADZIE
YOUTH C.E.O – GODFADA GH HOUSTON
YOUTH ENTREPRENEUR – FRANKLIN DZORVAKPOR
YOUTH IN TECHNOLOGY/IT PERSONALITY – RICHARD KWAFO
YOUTH LEADER – GODFADA GH HOUSTON
YOUTH MEDIA PERSONALITY – STEVE OWUSU
YOUTH MODEL – KEKELI BLAYBOU
YOUTH NURSE/DOCTOR – BLAISE ACKOM
YOUTH PHILANTHROPIST – GODFADA GH HOUSTON
YOUTH PHOTOGRAPHER – MICHAEL AZUMAH
YOUTH POLITICIAN – BRIGHT LAMBONGANG LOFTY
YOUTH TEACHER – LOUIS KUSI FREMPONG
Honorary Awards:
Sammy Flex
Stay Jay
PossiGee