Foklex Awards to award over 50 media personalities on 13th May 2023 :Check out full list of nominees

Foklex Media awards scheme is set to award over 50 media personalities come 13 May 2023, at the National Theater in Accra.

Organizers of Foklex Media Awards on Friday, 3rd March, 2023, unveiled the nominees for the 2023 edition of the awards at the City Hills Events (Millenium City high street) Kasoa.

During the unveiling, the organizers hinted at giving a car to the ultimate winner, and also confirmed in a chat with Blogger Attractive Mustapha that , Amanzeba, Rex Omar, and Akosua Agyepong as the headline artistes.

In total, the organizers unveiled 78 categories with over 100 media personalities nominated across Ghana.

These huge number of nominees make the awards unique and one that embraces regional integration of media personalities in the country.

Foklex Media Awards, is a scheme aimed at rewarding the efforts of media personalities across Ghana to uphold the tenets of the profession for the benefit of Ghanaians .

The overall winner (nominee with the highest votes) would go home with a Toyota saloon car whiles 2nd to 5th best would get a flat screen television set each.

Voting would be done using the Foklex Media App, which can be downloaded from the Google Play Store. iPhone users could also vote via www.foklexmediagh.com.

To vote using the USSD mode, dial *800*600# SEND, then enter NOMINEE’S CODE to follow the prompts

Voting starts at 6:00am on 3rd April, 2023 and ends at 5:00pm on 13th May, 2023.

Here are the nominees;

NOMINEE STATION NOMINEE CODE NATIONAL SPORTS PUNDIT OF THE YEAR Andy Kem KessbenFM/Kumasi 61 Kofi Jerry Angel FM/Accra 62 Agyenim Boateng (General 1) Voice FM 63 Ayala Nhyira FM 64 Gariba Raubil (Sports Engineer) Fox/Ezra 65 Christian Adusei Pure FM 66 Konyeh Robert Globe TV 67 Nana Adu Brako Hot FM 68 Dr Napo (Sports Historian) Bosome FM 69 ENTERTAINMENT PUNDIT OF THE YEAR Martinez 911 Vida Adutwumwaa Boateng 912 Edem Mensah-tsotorme 913 Koskolee 914 DerrickManny EveryWhere 915 Arnold Asamoah Baidoo 916 Ziga Frimpong Gyibi 917 Rya Anakwa 918 James Clark 919 Ato Pagh 920 RADIO PRODUCER OF THE YEAR Dr Shine Adom FM 4441 Bright Kofi Boatche WontumiFM/TV 4442 Prince Johnson Asempa FM 4443 Mubarak Yakubu Angel FM 4444 NKG Onua FM 4445 Obofo Michael Agyenkwa FM 4446 Godwin Dogbey Okay FM 4447 Mr Haglah Hitz FM 4448 MID MORNING SHOW HOST OF THE YEAR Harriet Sarpong (Ama Chilling) Jewel FM 4451 DJ Adepa EdubeasemanFM 4452 Maame Esi Nyamekye Radio VOV 4453 Felicia Osei Onua FM 4454 Rev Paul Fifi Baidoo (Ambassador) Eezy FM 4455 Deedew Hemaa Ahobraseye FM 4456 Sokoo Hemaa Rainbow FM 4457 Theodore Kofi Bour (Agya Bour) Beyond FM 4458 Dr Frank Brefo Vision 1 FM 4459 Tina Babe Rite FM 4450 Okyeame Kwesi Ayensu Badwenba Radio Gold 4491 DJ Obofour Emak FM 4492 LOCAL SPORTS PRESENTER OF THE YEAR Kwame Micky Kessben FM 4461 Opoku Afriyie Kumasi FM 4462 Osafo Addo Silver FM 4463 Osman Haruna Globe TV 4464 Mawoko Doe Angel FM/Kumasi 4465 Bright Awuah Ezra FM 4466 Enock Walayor Wallace Asempa FM 4467 SK Ameyaw Angel FM/Accra 4468 Leonard Kusi Agyeman Opemsuo FM 4469 LIVE WORSHIP HOST OF THE YEAR Apostle Agyenim Boateng KessbenFM/Accra 4771 Mr Lattus Heaven FM 4772 Rev Okatakyie Afrifa Ezra FM 4773 Odehyieba Kwesi Freedom FM 4774 Apostle Bismark Owusu No 1 FM 4775 Prophet Johnson Adu Boahene Angel FM/Accra 4776 Rev. Father Lord FM 4777 GOSPEL PRESENTER OF THE YEAR Kwesi Menkah Angel FM/Kumasi 4881 Alexis The God Son Pure FM 4882 Rev Richard Afful No 1 FM 4883 Franky5 Hitz FM 4884 Fada Kiskam Heaven FM 4885 Freda Owusuwaa Bio J Life FM 4886 Dandy One Angel FM/Accra 4887 Martin Kwaku Tetteh Spirit FM 4888 Asante Kyere (Sir Kobby) Winners FM 4889 RADIO PREACHER OF THE YEAR Apostle Agyenim Boateng KessbenFM/Accra 4981 Ev. Prince Adu Asare No 1 FM 4982 Gospel General ABN Radio 1 4983 Ev. Diana Asamoah Rainbow Radio/Angel FM Accra 4984 Prophet Agya Samuel Lord FM 4985 OKE Agoo FM 4986 Atta Yaw Prempeh Obuoba FM 4987 Osofo Addo Bosome FM 4988 Apostle Twum Service Radio 4989 REGGAE SHOW HOST OF THE YEAR Natty Fyah Nhyira FM 4941 Kojo Lion Max FM 4942 Williams Cecil Original FM 4943 Bontai Talawa Boss FM 4944 King Lagazee Asaase Radio 4945 Ras Chichi Dudu VOV Radio 4946 Nana Ntow Dadi FM 4947 Vasco De Gama Boaffour FM 4948

TELVISION MORNING SHOW HOST OF THE YEAR Adwoa Adomah Pemsan TV 111 Prince Minkah XYZ TV 112 Kukua Snead-Micheals ATV 113 Joseph Bill Danquah/ Daniel Kwabena Djan Pent TV 114 Akwesi Nsiah Adom TV 115 Big Akwes Strong TV 116 Afia Ofosuhemaa TV Africa 117 Oheneba Serwaa Royal TV 118 Boamah Isaac Darko Original TV 119 SPORTS HOST OF THE YEAR Saddick Adams Angel TV 711 Kosi Fiaka Woezor TV 712 Countryman Songo Adom TV 713 Vincent Forggor Globe TV 714 Micheal Oduro Metro TV 715 Nana Yaw Opoku Original TV 716 Alfred Takyi Mensah Onua TV 717 Gauis Nkansah Royal TV 718 MALE NEWSCASTER OF THE YEAR Nana Osei Ampofo Adjei Adom TV 211 Bernard Luv Atinka TV 212 Odehyieba Yaw Anokye Homebase TV 213 Kwadwo Dickson Angel TV 214 Daasebre Agyei Dwamena Movement TV 215 Kwadwo Owusu Aduomi ATV 216 Michael Addo TV Africa 217 Ohene Nana Kwame Osei Original TV 218 FEMALE NEWSCASTER OF THE YEAR Akua Sonto CTV 311 Lily Mohammed GHOne TV 312 Nana Ama Asamoah Homebase TV 313 Maame Frimponmaa Korankye Oyerepa TV 314 Adwoa Dentaa Kantaka TV 315 Akosua Kumiwaa Original TV 316 Serwaa Akoto Angel TV 317 MALE ENTERTAINMENT SHOW HOST OF THE YEAR Papa Kumasi Royal TV 411 Kwesi Dope ATV 412 Giovani Caleb TV3 413 Larry BozzLz CTV 414 Dan Lartey One HD TV 415 Kobby Kyei (Artist Vibe Africa) MX24 416 DJ Stych DeInvisible Property TV 417 Mr Bonez Kessben TV 418 FEMALE ENTERTAINMENT SHOW HOST OF THE YEAR Shatta Mitchy Movement TV 511 Etornam Dorcas Agbemor Pent TV 512 Yaa Yeboah Bryt TV 513 Babbie Dapaah Max TV 514 Rebecca Tweneboah Darko (Becky) Joy Prime/News 515 Kemmie Baebe Kantaka TV 516 Aba Guy Guy Original TV 517 Martha Joyce (Cinefie Showbiz) Oyerepa TV 518 Oforiwa Oyo (The Dish) MX24 519 DEVELOPMENT SHOW HOST OF THE YEAR Daakyehene TV XYZ 611 Afia Sarpong Pemsan TV 612 Ohenewaa Kese (Obra Mu Nsem) CTV 613 Kofi Frempong (Akuafo Pampaso) Awake TV 614 Akosua Konadu Yiadom (Akunafo) As3m) Kantanka TV 615 TELEVISION REALITY SHOW OF THE YEAR Di Asa Atinka TV 7321 Date Rush TV3 7322 Nsromaplus Adom TV 7323 Woso Angel TV 7324 Eba Kids Gospel Star Trinity TV 7325 COOKING SHOW HOST OF THE YEAR Emelia Arthur (Ghanaian Kitchen) Homebase TV 7421 Ohemaa Woye Supa (Supa’s Kitchen) Angel TV 7422 Nana Ama McBrown (McBrown’s Kitchen) UTV 7423 A J Pounds (Aben Wo Ha) Onua TV 7424 Apiorkor Seyriam Ashong-Abbeye (What is Cooking) Citi TV 7425 Baaba Hammond (My Kitchen) Hope TV 7426 Lola Grace (Aben Show) GhOne TV 7427 RELATIONSHIP & SOCIAL PROGRAM HOST OF THE YEAR Odehye Naana (Efie Asetena) Atinka TV 7511 Mama Zimbi (Odo Ahomaso) Adom TV 7512 Auntie Naa Oyerepa TV 7513 Mrs Victoria Kumi Wood (Awarepa) Pent TV 7514 D. Y. Donkor Kantaka TV 7515 Nana Adwoa Obaa Sonoo CTV 7516 Mercy Bee (Girls Vibe) eTV 7517

GREATER ACCRA REGION MORNING SHOW HOST OF THE YEAR Mr Speaker Kessben FM/Accra 11 Captain Smart Onua FM 12 Kofi Owusu Ahotor FM 13 Prophet Nana Appiah Eezy FM 14 Kwesi Asempa Adom FM 15 Kwaku Dawuro Wontumi Radio/Accra 16 Ev. Prince Adu Asare No 1 FM 17 SPORTS HOST OF THE YEAR Ohene Brenya Happy FM 31 Gideon Okyere Anim (Gatuso) Original FM 32 Sir Ross Vision 1 FM 33 Nana Darkwa Gyasi Max FM 34 Seth Dadzie Atinka FM 35 Nana Yaw Asare Top FM 36 SPORTS COMMENTATOR OF THE YEAR Kobby Stonne Adom FM 41 Ebenezer Amuzu Hot FM 42 Robert Obiri Aduamah Angel FM 43 Vincent Doku Kessben FM 44 K Gee Oman FM 45 Richmond K. Entsie (GFA) Original FM 46 Immortal Asempa FM 47 Evans Amewugah Max FM 48 Owusu Afriyie (Fathy Skinny) Angel FM/Accra 49 FOREIGN SPORTS PRESENTER OF THE YEAR NAK Atinka FM 51 Eric Asiedu Asempa FM 52 Benjamin Okyere Hot FM 53 Justice Colee Original FM 54 Sammy Yeboah Vision 1 FM 55 Meshack Nkrumah Angel FM/Accra 56 MALE NEWSCASTER OF THE YEAR Ohene Nana Kwame Amoh Peace FM 71 Nana Owoahene Acheampong Atinka FM 72 Oheneba Boamah Bennie Power FM 73 Osei Akoto Ahotor FM 74 Owoahene Antwi Bosiako Oman FM 75 Bonohene Baffuah Awuah Kasapa FM 76 Ohene Nana Kwame Osei Original FM 77 FEMALE NEWSCASTER OF THE YEAR Naa Atwe3 Oduro Angel FM/Accra 81 Ohenewaa Kesse Boahene (Gargantuan Lady) Accra FM 82 Bonohemaa Boakye Agyemang Hot FM 83 Abronoma Nyarkoa Gyima Kessben FM/Accra 84 AnokyewaaBa Adom FM 85 Ama Gyemfa Ofosu Darkwah Atinka FM 86 Adwoa Asare Vision 1 FM 87 Nana Ama Atuapem (Virgin Daughter) Yonkopa FM 88 Nana Yaa Ofori Amanfo (Beposohemaa) Power FM 89 DRIVETIME PRESENTER OF THE YEAR Dr Prekese Onua FM 91 Kwame Bee Kasapa FM 92 Okyeame Quofi Angel FM/Accra 93 Rev Richard Afful No 1 Radio 94 Jerry Justice Adom FM 95 Abeiku Santana Okay FM 96 RADIO DJ OF THE YEAR Rhapsody DJ Kessben FM/Accra 711 DJ Candyman Asaase Radio 712 DJ Kobo Kasapa Radio 713 DJ Bridash Hitz FM 714 DJ Cross Ahotor FM 715 Cazito Hot FM 716 Gh Bowy Onua FM 717 DJ Faculty 3FM 718 ENTERTAINMENT PROGRAM HOST OF THE YEAR Kojo Preko Dankwa (KPD) Kessben FM/Accra 811 Prince Kwesi Dadzie Angel FM/Accra 812 Nana Romeo Accra FM 813 Caleb Nii Boi 3FM 814 Andy Dosty Hitz FM 815 Eddie Ray Kasapa FM 816 Agyeman Prempeh Power FM 817 Ola Michael Neat FM 818 Akwasi Aboagye Peace FM 819 Halifax Ansah Addo Okay FM 810 RADIO PERSONALITY OF THE YEAR Dr Pounds Hitz FM 1111 Oyokodehye Kofi Accra FM 1112 Nana Kwame Dankwah Hot FM 1113 Kwesi Asempa Adom FM 1114 Ohene Nana Kwame Amoh Peace FM 1115 Apostle Agyenim Boateng Kessben FM/Accra 1116 Abeiku Santana Okay FM 1117 POLITICAL PROGRAM HOST OF THE YEAR Yaa Titi Onua FM 1211 Bismark Boakye Radio Gold 1212 Mac Jerry Osei Agyemang Neat FM 1213 Emmanuel Martey (Alaska De Don) Ahotor FM 1214 Kwabena Owusu Top FM 1215 Mugabe Maase Power FM 1216 Bobbie Ansah Accra FM 1217 Patoo Original FM 1218 Akua Boakyewaa Yiadom Asempa FM 1219

ASHANTI REGION MORNING SHOW HOST OF THE YEAR Nana Jantuah Nhyira FM 3111 Samuel Owiredu Acheampong (Sammy Tuga) Salt FM 3112 Kwame Akosa Opemsuo FM 3113 Obarima Kwadwo Gyamfi Aseda FM 3114 Oderfour Qwasi Kay Ashh FM 3115 Justice Lord Mensah (Theology) Adanse3 FM 3116 De-King Heaven FM 3117 Oheneba Appiah Kubi Ahwenepa FM 3118 SPORTS HOST OF THE YEAR Emmanuel Owusu Ansah (Simple) Kumasi FM 3211 Cinco De Maio Aseda FM 3212 Copper Sikka FM 3213 Ike Ashh FM 3214 Frank Appiah Rijkaard Light FM 3215 Sammy Acheampong Akoma Fm 3216 Abou Diaby Sompa FM 3217 SPORTS COMMENTATOR OF THE YEAR Bright Yaboah Taylor Pure FM 3311 Eric Opoku Jnr Hello FM 3312 Prince Kwaku Baah Adanse3 FM 3313 Felix Gyegye Light FM 3314 Hazard Jnr Fish FM 3315 Emmanuel Opoku Agyeman (Citizen) O FM 3316 Eugene Kwame Anane Opemsuo FM 3317 Bright Awuah (Bryto) Ezra FM 3318 FOREIGN SPORTS PRESENTER OF THE YEAR Sports President Ashh/Asanteman FM 3411 Debator1 Abusua FM 3412 Sports Messi Kumasi FM 3413 Andy Kacylas Pure FM 3414 Vidic Adanse3 FM 3415 Elano Prempeh Time FM 3416 Felix Boakye Agyeman (Quality) Angel FM Kumasi 3417 Ember Power Emmanuel Ezra FM 3418 NEWSCASTER OF THE YEAR Akyemkwaa Nana Kofi Asare Wontumi FM 3511 Nyamekaakyire Akua Boatemaa Ahwenepa FM 3512 Nana Fosu Gyeabour Todays Radio 3513 Kojo Antwi Time FM 3514 George Kyeremanteng Addo Opemsuo FM 3515 Afia Broni Silver FM 3516 Aduanaba Abena Saah (At) ye 3gude3) Fish FM 3517 Adwoa Oforiwaa Amanfo Akatepe Salt FM 3518 DRIVETIME PRESENTER OF THE YEAR Boneshayka Hello FM 3611 Kojo Sebor Pure FM 3612 Kay Gee Osrane FM 3613 Fredino Salt FM 3614 DJ AT KAY Time FM/Ofinso 3615 Markus Abusua FM 3616 Papa Rich Ahwenepa FM 3617 DJ Martins Fish FM 3618 Alligator Naagyei FM 3619 RADIO DJ OF THE YEAR D-jay Romeo Akoma FM 3811 DJ Tablettz Hello FM 3812 Sympathy Ultimate FM 3813 DJ Koda YFM Kumasi 3814 Abecious Pure FM 3815 DJ Waizy Adanse3 FM 3816 Fyne Silver FM 3817 Mr. Poat Aseda FM 3818 RADIO PERSONALITY OF THE YEAR Auntie Naa Oyerepa FM 3911 NYDJ Y FM 3912 Oheneba Nana Aseidu Wontumi FM 3913 Opoku Afriyie (P Kay ) Kumasi FM 3914 Oderfour Qwasi Kay Ashh FM 3915 John Sedgat (Action Man) Adanse3 FM 3916 Agudey Opemsuo FM 3917 Gospel General ABN Radio 1 3918 Odame Koduah Daniel (OKD) Agyenkwa FM 3919 ENTERTAINMENT PROGRAM HOST OF THE YEAR Antwi Bosiako Derrick (Mr Black) Opemsuo FM 3011 Dave Hammer Hello FM 3012 King Frankie Wontumi FM 3013 Papa Pee Boss FM 3014 Kojo Sebor Pure FM 3015 DJ Console Edubiaseman FM 3016 Tony Best Akoma FM 3017 DJ K.A Silver FM 3018

BONO, AHAFO & BONO EASTREGIONS MORNING SHOW HOST OF THE YEAR Kwabena Asante Otaferegya Jaman Radio 4111 Kwame Baffoe Adjei Akyeaa FM 4112 Odehyieba Nana Yeboah Micheal K FM 4113 K B Gye Nyame FM 4114 Lawyer Fabea FM 4115 Nana Amakye Classic FM 4116 Odiakopa Afram Denkyirahene Yankee FM 4117 Banie Frank Nsoroma FM 4118 Omanpanin Papa Kwame Atoapim Radio Link 4119 SPORTS HOST OF THE YEAR Abdul Karim Adams Akina Radio 4311 Filaman Ortega Union FM 4312 Snr Frank Yankee FM 4313 Kaka Adiyia FM 4314 Eric Kesse Fabea FM 4315 Papa Sly Voice FM 4316 Elvisco De Puncher Bechem FM 4317 Collins Adu Gyamfi (Osaman) Link Radio 4518 Lord Eben Rejoice FM 4319 FOREIGN SPORTS PRESENTER OF THE YEAR De Don Radio Link 4412 Felix Katongo GH Adiyia FM 4413 Gunnarsson Free FM 4414 Harun Bashiru (Man KweKwe) Yankee FM 4415 José Sagasty Jewel FM 4416 Lampard Jnr Voice FM 4417 Available Success FM 4418 SPORTS COMMENTATOR OF THE YEAR Kwansah Godman Voice FM 4511 Elvisco De Puncher Bechem FM 4512 Atta Acheampong (Elnino) Jewel FM 4513 Oxygen Radio Link 4515 Harun Bashiru (Man Kwe Kwe) Yankee FM 4516 Sports Attacker Adiyia FM 4517 Frank Amankwah FIFA Akyeaa FM 4518 NEWSCASTER OF THE YEAR Kwabena Manu Star FM 4611 Nana Ama Asiedu Adiyia FM 4612 Nana Ama Ampoma Radio Link 4613 Adwoa Sika Union FM 4614 Agyeman Opambour Hammer Radio 4615 Amansankamafour Kwaku Narh Nananom FM 4616 Augustine Kusi Boadum (A.K) Jaman Radio 4617 DRIVETIME PRESENTER OF THE YEAR Abena Ahoufe Fabea FM 4711 Ices De Blinkzman Akyeaa FM 4712 DJ Slyco Voice FM 4713 DJ Lover Boy Jaman Radio 4714 Barbies Sunyani FM 4715 Kay One Genesis Radio 4716 Kwame Boakye Radio Link 4717 Frederick Anan Kay (Anan-Kay) Yankee FM 4718 Sir Mickey Nsoroma FM 4719 ENTERTAINMENT PROGRAM HOST OF THE YEAR DJ Sirray Star FM 4811 Barbies Sunyani FM 4812 Fada Promzy Jaman Radio 4813 Big Papa Shaker Adiyia FM 4814 Djyankeez Fabea FM 4815 DJ Kelly Radio West Africa 4816 Nana Yaw Bobby Kingdom Sunyani 4817 Pablo Radio Link 4818 Mensah Edmond (DJ Kobby Ice Tee) Yankee FM 4819 RADIO PERSONALITY OF THE YEAR Kwame Boakye Radio Link 4911 King C Y Genesis Radio 4912 Ras King Nsoroma FM 4913 Yaa Afra Radio Link 4914 Obaapa Frimpomaah (Crazy Virgin) Fire Radio 4915 Mr Prez (Big Don) Union FM 4916 Odehyekronkron Alhaji Gausu Jaman Radio 4917 Magic Simon Voice FM 4918 Nana Ama Asiedu Adiyia FM 4919 RADIO DJ OF THE YEAR KiKi Da Essien Success FM 4011 DJ Faro Radio Link 4012 DJ Tonny Kiss FM 4013 Wonder Gee Akina Radio 4014 DJ Titanic Adiyia FM 4015 DJ Sharck Jaman Radio 4016 Nana Owusu Agyei Sikapa (Nyameba) Zone FM 4017 DJ Happy Fire Radio 4018

WESTERN AND WESTERN NORTH REGIONS MORNING SHOW HOST OF THE YEAR Kofi AnimYirenkyi Vision FM 2111 Kwame Kontor Boateng Lord FM 2112 Paa Kwesi Simpson Connect FM 2113 Omono Asamoah Liberty FM 2114 Kwame Malcolm Radio 360 2115 Original Tymes 2 Adwenpa FM 2116 Kofi Mensah Abrampa (KMA) Obour FM 2117 Oppong Kyekyeku Uniik FM 2118 Patrick Oduro Nyamekye FM 2119 SPORTS HOST OF THE YEAR Dr Rock Best FM 2311 Omanba Kwame Appiah Rainbow Radio 2312 Ekow Essilfie Empire FM 2313 Ro De General Green Gold FM 2314 Sports General Winners FM 2315 Frederick Yeboah Trickie FM 2316 Joseph Nana Yobo Lord FM 2317 Sir Ashes Faith FM 2318 NEWSCASTER OF THE YEAR Wofa Ayaba De-Beat FM 2411 Nana Kwasi Adama Vision FM 2412 Afia Adepa Green Gold FM 2413 Akosua Etornam (Mama Logic) Lord FM 2414 Nana Kay Pure FM 2415 Joseph Amuah Empire FM 2416 Captain Kofi Takyi Ahobraseye FM 2417 S K Boafo Faith FM 2418 Sikaba Babora Nokware FM 2419 Abena Agyako Best FM 2410 DRIVETIME PRESENTER OF THE YEAR MC Bobby Zaro Ahobraseye FM 2511 Godfrey Ainoo Skyy Power 2512 Musikal Vyrus Fact FM 2513 Bruna Franka Radio 360 2514 Max Rene Owass FM 2515 Abigy Abigy Faith FM 2516 Joe Kumi Empire FM 2517 DJ Kingship Stylish FM 2518 Abisolo Trickie FM 2519 DJ Rootie Adehyie FM 2510 RADIO DJ OF THE YEAR DJ Abigy Faith FM 2611 DJ Majik George Radio 360 2612 DJ Hit Obour FM 2613 DJ Kenya Owass FM 2714 DJ Lynka Empire FM 2615 DJ Emparo Vision FM 2616 DJ Brusky Sharp FM 2617 DJ Wasty Kay Ahotor FM 2618 DJ Ixman Best FM 2619 RADIO PERSONALITY OF THE YEAR Hajia Nimatu Wakilu Lord FM 2711 MC Bobby Zaro Ahobraseye FM 2712 Alan Cash Shamma Radio 2713 Abigy Abigy Faith FM 2714 Sir Levels Velvet Beam FM 2715 Pollo Esposito De-Beat FM 2716 Awuku Addo Okyeame Radio 2717 Kofi Anim Yirenkyi Vision FM 2718 ENTERTAINMENT PROGRAM HOST OF THE YEAR Abigy Abigy Faith FM 2811 DJ Wakuss Lord FM 2812 Ato Kwamina Otoo Connect FM 2813 Berima Kantinka De-Beat FM 2814 Amisty Darling Uniik FM 2815 Hertilicious Empire FM 2816 Chief Joel Stylish FM 2817 Waibe YB Owass FM 2818 DJ Kofi Royal FM 2819

EASTERN MORNING SHOW HOST OF THE YEAR Johnny Duker Bedrossian (Mr West) Susubribi FM 5111 Derrick Kofi Prah Fresh FM 5112 Nana Kwasi Aniagyei Bonsafo Ananse FM 5113 Nsempawura Afeema FM 5114 Nana Kwabena Addo Radio 1 5115 Austin Ofori Addo Rite FM 5116 Obeng Darko Ampem Freedom FM 5117 Akwasi Amoah Nyamekye Okwawu FM 5118 SPORTS HOST OF THE YEAR Odehyeaba Yaw Nartey Bosome FM 5311 Abu Shiddoh Freedom FM 5312 Enkasa Genius Fresh FM 5313 Bohyeba Nyansani Radio 1 5314 Nana Yaw Arthur (KinArthur) Rite FM 5315 Robert Quotation Emak FM 5316 Better Man Ananse FM 5317 Abdul Malik SP Community FM 5318 NEWSCASTER OF THE YEAR Kwahudehyie Nana Yaw Obeng Freedom Radio 5411 MP Nana-Hemaa (Yaa Rasta) Susubribi FM 5412 Naa Atw33 Rite FM 5413 Igwe Gyan Afeema FM 5414 Okyemandehyie Yaw Barima Fresh FM 5415 Atenahene Kwabena Apam Ananse FM 5416 DRIVETIME PRESENTER OF THE YEAR Nana Adu Danso Radio 1 5511 General Major Rincon Tito Fresh FM 5512 King Patoa My FM 5513 DJ Viper Taste FM 5514 DJ Philla Ananse FM 5515 DJ PoGasty Emak FM 5516 DJ Police Bryt FM 5517 DJ Mix Swiit FM 5518 RADIO DJ OF THE YEAR DJ Vibe Bosome Radio 5611 DJ Secret Rite FM 5612 General Major Rincon Tito Fresh FM 5613 DJ Stanzy Freedom FM 5614 DJ Tony Radio 1 5615 DJ Expo Afeema FM 5616 DJ Pato Bryt / Swiit FM 5617 DJ Blay Republic FM 5618 RADIO PERSONALITY OF THE YEAR Bretuoba Kofi Ahendwa Delight FM 5711 Mr Brew Bosome FM 5712 Nana Yaa Agyapomaa Radio 1 5713 Derrick Kofi Prah Fresh FM 5714 Offei Wonuanie Freedom FM 5715 Akwasi Amoah Nyamekye Okwawu FM 5716 Captain Adabugar Ananse FM 5717 DJ Viper Taste FM 5718 DJ Obofour Emak FM 5719 ENTERTAINMENT PROGRAM HOST OF THE YEAR Nana Kwasi Bosome Radio 5811 Offei Wonuanie Freedom FM 5812 DJ Flow Emak FM 5813 General Major Rincon Tito Fresh FM 5814 Levels Man Obuoba FM 5815 Kofi Bee Okwawu FM 5816

CENTRAL REGION MORNING SHOW HOST OF THE YEAR Daasebre Kofi Banafo Nap Radio 6111 Eric Akoto Obaatanpa Radio 6112 Kusi Damuah (Kay Dee) Pink FM 6113 Kwabena Korankye (KK) Live FM 6114 Nana Yaw Entsie (Prof Ike) Bohyeba FM 6115 Ohene Kuwame David Cape FM 6116 Barbara Obeng Dwamena Eagle FM 6117 SPORTS HOST OF THE YEAR Mickey De Double Mouse Obaatanpa Radio 6311 Prince Abeiku Yorke Property FM 6312 Rubby Adams Kastle FM 6313 Joseph Ofori Mensah Eagle FM 6314 Alex Mensah Eshun Live FM 6315 Abeiku Sikani Kasmite FM 6316 BOB Obrapa FM 6317 Nana Kweku Pascal Nap Radio 6318 Commander Cape FM 6319 Sir Monosovic Bohyeba FM 6320 DRIVETIME PRESENTER OF THE YEAR Nac Abrantie Bohyeba FM 6411 Dominic Blaise Eagle FM 6412 Dj Ahodwo Obrapa FM 6413 Mc Frozen Cape FM 6414 Sir Elvis Rock FM 6415 Dj Big Joe Live FM 6416 Mista Chanti Obaatanpa Radio 6417 Thinka De MegaBwoy Benya FM 6418 Daahene Kwame Oduro Nap Radio 6419 Prince Appiah Kubi (Afefe) Pink FM 6410 NEWSCASTER OF THE YEAR Daasebre Kofi Banafo Nap Radio 6511 Ama Serwaa Brakatu Bohyeba FM 6512 Akyenkwa Nana Pink FM 6513 Aberantsie Kofi Amoabeng Live FM 6514 Odomankoma Kyeame Kofi Kyei Baafour Obaatanpa Radio 6515 Asorba Kofi Essuman Eagle FM 6516 RADIO DJ OF THE YEAR DJ Rockson Obaatanpa Radio 6611 DJ Mosqioto Cape FM 6612 DJ Lomo Pink FM 6613 King Kelly Boahene (DJ Kelly Waves) Bohyeba FM 6614 K.O.K Live FM 6615 DJ Bible Obrapa FM 6616 DJ Kobby Roro Nap Radio 6617 Original DJ Sark Kasmite FM 6618 RADIO PERSONALITY OF THE YEAR Nana Kweku Arhin Kastle FM 6711 Amansan Krakye Property FM 6712 Pastor Graham Pink FM 6713 P K Kasmite FM 6714 Dadyyoo Cape FM 6715 Kwabena Korankye (KK) Live FM 6716 Mista Chanti Obaatanpa Radio 6717 Nac Abrantie Bohyeba FM 6718 DJ Sagoe Obrapa FM 6719 Kofi Kwakye (Oluman BaTo) Arise FM 6710 ENTERTAINMENT PROGRAM HOST OF THE YEAR Amansan Krakye Property FM 6811 Thinka De MegaBwoy Benya FM 6812 Ogboro Natty Obaatanpa Radio 6813 DJ Lomo Pink FM 6814 M-Bak Splash FM 6815 DJ Kobby Roro Nap Radio 6816

VOLTA AND OTI REGIONS MORNING SHOW HOST OF THE YEAR Charles Suglo Hilz FM 9111 Nana Yaw Asiamah Dream FM 9112 Anthony Godsway-Tsra (AGT Man) VOV Radio 9113 Sylvester Yao Oti Radio 9114 Evans Manneseh Sankofa FM 9115 Geoffrey Gah-Mensah Lorlornyo FM 9116 Ligan Kofi Simon (Kofi Dolla) Beyond FM 9117 Freshman Heritage FM 9118 SPORTS HOST OF THE YEAR Ebenezer Akpa Mensah Radio Safari 9311 Born Seven Nyawase Radio 9312 Fuseini Shaibu Alidu ( Sheikh Abito) Beyond FM 9313 Sanja Ninja Oti Radio 9314 Stephen Kwaku Asare Jnr (VPAWA) VOV Radio 9315 Nana Amoah Dream FM 9316 Samuel Sammy Sam Ke– FM 9317 DRIVETIME PRESENTER OF THE YEAR Damingo Douty Radio Safari 9411 Ekow Poncho Dream FM 9412 Sedinam Hayibor (SEDI) VOV Radio 9413 Dr NY Oti Radio 9414 Paul Kwabena Agyapong ( DJ Password) Beyond FM 9415 Omama Kwaku Tawiah Sankofa FM 9416 NEWSCASTER OF THE YEAR Patience Tawiah (Town Girl) Beyond FM 9511 Sedinam Hayibor (SEDI) VOV Radio 9512 Akokraba Teneboah Oti Radio 9513 Kwadwo Amoako Gyampa Dream FM 9514 RADIO DJ OF THE YEAR DJ Skerssy Radio Swiss 9611 DJ Vyrus Radio VOV 9612 DJ Bush Kay Nyewase Radio 9613 Alex Quayson ( Dj Kobby Brown) Beyond FM 9614 DJ Solution VOV Radio 9615 RADIO PERSONALITY OF THE YEAR Samuel Sammy Sam Ke– FM 9711 Isreal Tosu Oti Radio 9712 Ligan Kofi Simon (Kofi Dolla) Beyond FM 9713 Born Seven Nyawase Radio 9714 Charles Suglo Hilz FM 9715 Anthony Godsway-Tsra (AGT Man) VOV Radio 9716 Obaapa Christiana Ativi Kano FM 9717

UPPER WEST REGION RADIO PERSONALITY OF THE YEAR Alexis Anzagra W93.1 FM 7111 Prince Abayema Tungsung FM 7112 Anaka Warris (Chairman General) Home Radio 7113 Erasmus Asare Gangaa FM Jirapa 7114 Moris Banaamwine Radio Wa 7311 Mujid Rahaman Radio Mak 7312 Ahmed Abubakar Sanyour Sungmaale FM 7313

UPPER EAST REGION RADIO PERSONALITY OF THE YEAR DJ Smart Pure FM 8111 DJ Phloppy Zebs FM 8112 DJ Sky Dreamz FM 8113 DJ Aluta Word FM 8114 Bernard Ayine Yem Radio 8115 DJ David Asiewen Awunya Radio Fumbisi 8116