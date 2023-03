Ghana Music Awards Europe launched; nominees unveiled

The Ghana Music Awards Europe (GMA EUROPE) has been successfully launched in Accra on Wednesday 1st March 2023.

The event which was very well attended, attracted a large number of Artists, Media Personalities and Celebrities.

The occasion was used by the organisers to announce the Title Sponsor of the Ghana Music Awards Europe, Jim Ray Estates Limited.

The CEO of Jim Ray Estates Ltd, Mr. James Okine expressed optimism and excitement to be part of the Ghana Music Awards Europe.

“We’re proud to be associated with Ghana Music Awards Europe 2023.” Mr. James Okine noted

He revealed an aperitive land package in Accra for the Artist of the Year, Song of the Year and Europe Based Artist of the Year winners.

According to him, winners of the three categories mentioned will receive two (2) plots of land valued at GH₵120,000, one (1) plot of land valued at GH₵60,000 and one (1) plot of land valued at Gh₵60,000 respectively.

Speaking at the birth of the Ghana Music Awards Europe, the Vice Chairman of the Board, Jay Foley said, “for us to win the music war, we have to award and support these artistes. What they do feed the soul”

He urged all to play a major role in making Ghana Music Awards Europe 2023 a citadel of rewarding excellence.

The Ghana Music Awards Europe will be held in Germany and Netherlands this year.

Below is the full list of nominees for the Jim Ray Ghana Music Awards Europe 2023 (GMA EUROPE).

GHANA MUSIC AWARDS EUROPE NOMINATIONS 2022-2023

ARTIST OF THE YEAR

SARKODIE BLACK SHERIF KOFI KINAATA KIDI KUAMI EUGENE DIANA HAMILTON AKWABOAH STONEBWOY SHATTA WALE KING PROMISE

FEMALE ARTIST OF THE YEAR

PIESIE ESTHER WENDY SHAY ADINA GYAKIE SISTA AFIA MZ VEE SEFA DIANA HAMILTON CELESTINE DONKOR EMPRESS GIFTY

REGGAE/DANCEHALL ARTIST OF THE YEAR

STONEBWOY RAS KUUKU JUPITAR GENERAL EPIXODE SHATTA WALE ROCKY DAWUNI SAMINI KNII LANTEY LARRUSO

GOSPEL ARTIST OF THE YEAR

JOE METTLE DIANA HAMILTON MOGmusic JAYANA OHEMAA MERCY CELESTINE DONKOR PIESIE ESTHER EMPRESS GIFTY KOFI OWUSU PEORAH PEREZ MUSIK

AFROBEATS/AFROPOP ARTIST OF THE YEAR

CAMIDOH KING PROMISE KELVYN BOY GYAKIE WENDY SHAY MZ VEE ADINA STONEBWOY FAMEYE KIDI

HIGHLIFE ARTIST OF THE YEAR

AKWABOAH KWABENA KWABENA KOFI KINAATA KUAMI EUGENE FAMEYE SISTA AFIA BISA KDEI DADDY LUMBA

HIPLIFE/HIP POP ARTIST OF THE YEAR

SARKODIE AMERADO MEDIKAL BLACK SHERIF D BLACK OKYEAME KWAME YAW TOG KWEKU DARLINGTON KWAME YOGOT DOPE NATION

MALE VOCALIST OF THE YEAR

KIDI – BODY 2 BODY KWABENA KWABENA – AFRAID 2 LOOSE AKWABOAH – MY DARLING KUAMI EUGENE – TAKE AWAY CAMIDOH — KABA KING PROMISE — GINGER PEREZ MUSIK – HEWALE LALA STONEBWOY — THERAPY JOE METTLE – YE OBUA MI (MY HELP) BLACK SHERIF – COUNTRY SIDE

FEMALE VOCALIST OF THE YEAR

DIANA HAMILTON – THE NAME OF JESUS CELESTINE DONKOR – FINAL SAY PIESIE ESTHER – WAYE ME YIE JAYANA – HE REIGNS GYAKIE — SOMETHING ADINA — HALLELUJAH CINA SOUL – OBIAA ABIANA – BO NOO NI MZ VEE – PULL UP EFYA — PICTURE

NIGERIA ARTIST OF THE YEAR

KIZZ DANIEL ASAKE REMA AYRA STARR BURNA BOY RUGER WIZKID DAVIDO TEMS FIREBOY DML

NIGERIA SONG OF THE YEAR

BUGA – KIZZ DANIEL FT TEKNO COUGH – KIZZ DANIEL BANDANA – FIREBOY DML FT ASAKE CALM DOWN – REMA RUSH – AYRA STARR DIOR/ASIWAJU – RUGER LAST LAST – BURNA BOY OVERDOSE – MARVINS MONALISA REMIX – LOJAY FT SARZ & CHRIS BROWN FINNESS – PHEELZ – FT BNXN

SONG OF THE YEAR

COUNTRYSIDE – SARKODIE FT BLACK SHERIF WAYE ME YIE – PIESIE ESTHER FA NO FOM – DJ AZONTO CHAMPAGNE – KIDI FRIDAY NIGHT – LASMID SOMETHING – GYAKIE 10 TOES – KING PROMISE FT OMAH LAY THERAPY – STONEBYOW BODY 2 BODY – DJ VYRUSKY FT KIDI & CAMIDOH GINGER – KING PROMISE SUGARCANE REMIX – CAMIDOH FT KING PROMISE, MAYORKUN, DARKOVIBES TOUCH IT – KIDI DOWN FLAT – KELVYN BOY KWAKU THE TRAVELLER – BLACK SHERIF ADOLEY — CAMIDOH

AFROBEATS/AFROPOP SONG OF THE YEAR

SOMETHING – GYAKIE 10 TOES – KING PROMISE FT OMAH LAY GINGER – KING PROMISE FRIDAY NIGHT – LASMID CHAMPAGNE – KIDI DOWN FLAT – KELVYN BOY BODY 2 BODY – DJ VYRUSKY FT KIDI & CAMIDOH PULL UP – MZ VEE FT STONEBWOY & HENRY X ADOLEY – CAMIDOH SURVIVAL – WENDY SHAY COUNTRY SIDE – SARKODIE FT BLACK SHERIF SUGARCANE REMIX – CAMIDOH FT KING PROMISE, MAYORKUN, DARKOVIBE

HIGHLIFE SONG OF THE YEAR

OFON NA EDI ASEM FO – DADDY LUMBA ADOLEY – CAMIDOH ATIA – EPIXODE FT KWABENA KWABENA HAVE MERCY – KOFI KINAATA FINGERS – KWABENA KWABENA OBIAA – AKWABOAH FT CINA SOUL MY DARLING — AKWABOAH FT KWABENA KWABENA ADOM – KWESI ARTHUR WO PE W’ADEA AYE – AKWABOAH DOWN FLAT – KELVYN BOY DON’T WORRY – FAMEYE COMPLETE MAN – BISA KDEI FT CAMIDOH

HIPLIFE/HIP POP SONG OF THE YEAR

JO – FBS FT MR DREW 2 SHOTS – MR DREW FT MEDIKAL COUNTRY SIDE – SARKODIE FT BLACK SHERIF 45 – BLACK SHERIF SOJA – BLACK SHERIF ABONTEN OUTSIDE – DJ BREEZY FA NO FOM – DJ AZONTO METUA – AMERADO FT KUAMI EUGENE KWEKU THE TRAVELLER – BLACK SHERIF RAP GOD – STRONGMAN

REGGAE/DANCEHALL SONG OF THE YEAR

THERAPY – STONEBWOY BLESSED – KIDI FT MAVADO ATIA – EPIXODE 3 3 & 1 – RAS KUUKU BE ALRIGHT – SAMINI LIKE SUMMER – SHATTA WALE FT JUPITAR GENERAL JJC (JOHNNY JUST COME) – SHATTA WALE TOUCH IT – KIDI RAGGA RAGGA – SHATTA WALE MAKE AM – DJ JUSTICE FT LARRUSO

GOSPEL SONG OF THE YEAR

WA YE ME YIE – PIESIE ESTHER MY MEDITATION – DIANA HAMILTON FINAL SAY (MEDLEY) – CELESTINE DONKOR KADOSH – JOE METTLE YE OBUA MI (MY HELP) – JOE METTLE TRENDING – JOYCE BLESSING MALA – MOGmusic HEWALE LALA – PEREZ MUSIK HE REIGNS – JAYANA BEST SIDE – SCOTT EVANS

COLLABORATION OF THE YEAR

COUNTRYSIDE – SARKODIE FT BLACK SHERIF ABONTEN OUTSIDE – DJ BREEZY FT BLACK SHERIF, R2BEES, STONEBWOY, KWESI ARTHUR JO – FBS FT MR DREW 2 SHOTS – MR DREW FT MEDIKAL METUA – AMERADO FT KUAMI EUGENE BLESSED – KIDI FT MAVADO BODY 2 BODY – DJ VYRUSKY FT KIDI, CAMIDOH ATIA – EPIXODE FT KWABENA KWABENA MY DARLING – AKWABOAH FT KWABENA KWABENA OBIAA – AKWABOAH FT CINA SOUL 10 TOES – KING PROMISE FT OMAH LAY KUACHA – SAMSNEY FT KELVYN BOY, BLACK SHERIF TOXIC – KWESI ARTHUR FT ADEKUNLE GOLD SUGARCANE REMIX – CAMIDOH FT MAYORKUN, KING PROMISE, DARKOVIBES GIDI GIDI – smallgod FT BLACK SHERIF, TORY LANEZ

NEW ARTIST OF THE YEAR

LASMID DJ AZONTO CHIEF ONE PEREZ MUSIK EFIA ODO TSAQA EFE GRACE MISHASHA VANILLA NAUTIKAL ASAKAA BOYS

UNSUNG ACT OF THE YEAR

KWAME DARLING K SMOOTH LENON RAYNA ESSI COOLBOI BRAZY K NICE LALI X LOLA ABBI IMA KWAME VYBZ MAAGA CHAYUTA SHUGA LORD KOJO KINN

MOST INFLUENTIAL EUROPE BASED ARTIST OF THE YEAR

SERIOUS KLEIN KING IRRANGE REBBEL ASHES CORNELIUS ANNOR PRETTY PRINCE NATASHA KODUA (TASHA) GENESIS OWUSU MANU CROOKS DJ JOULEUS WILHELMINA ELIJAH THE WORSHIPPER JEAN FEIER SOULJA KELLY NANA FOFIE DAYVYBZ FRANK KEYS

EUROPE BASED SONG OF THE YEAR

WHEN I SEE YOU – JEAN FEIER CHRISTMAS WISH – SOULJA KELLY BABA OLOGO – ELIJAH THE WORSHIPPER YOUR LOVE – WILHELMINA MUSIC FT KOBBY MANTEY ROLLOVER – DAYVYBZ SPECIAL – NANA FOFIE WINDBLOW – QUEENLET FT JIMMY D PSALMIST HELPLESS – FRANK KEYS

EUROPE BASED NIGERIAN ARTIST OF THE YEAR

CHRIS OBEHI TOMMY KUTI THUG MONEY DEOLA OLAGUNJU EMEKA OKEREKE DIDI CHEEKA NGOZI SCHOMERS TRYNA ADEBOWALE COCO OLA KUNKLE BUKOLA ELEMIDE WINNE NGOZI FESTUS ODIASE TOPE AJAYI YINKA SHONIBARE CHINY EZIKE

EUROPE BASED FRANCOPHONE ARTIST OF THE YEAR

QUENTIN GERARD JOHN MOSIMANN GOTTHARD MAUD ELKAMAKES SALVATORE ADAMO JOSEPHINE BAKER ALESSANDRO SAFINA POSY REYN SERGE GAINSBOURG CARLA BRUNI

MOST INFLUENTIAL UK BASED ARTIST OF THE YEAR

BOLLIE GOLDKAY NSG EUGY BREE RUNWAY HEADIE ONE KOJO FUNDS JULS ABRA CADABRA FUSS OD DOLLY ESSENCE

UK BASED GOSPEL ARTIST OF THE YEAR

CILLA AKUBLESS NANA AMANKWAH TIAH MINSTER KOFI NYARKO SAMUEL SEY YVONNE ASAMOAH-TAWIAH DANIEL APPIAH-ADU RUTH APPIAGYEI MCKENZIE ALICE ACHEAMPONG ALEX

UK BASED AFROBEATS ARTIST OF THE YEAR