Ghana Music Awards Europe launched; nominees unveiled

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Ghana Music Awards Europe X
Ghana Music Awards Europe X

The Ghana Music Awards Europe (GMA EUROPE) has been successfully launched in Accra on Wednesday 1st March 2023.

The event which was very well attended, attracted a large number of Artists, Media Personalities and Celebrities.

The occasion was used by the organisers to announce the Title Sponsor of the Ghana Music Awards Europe, Jim Ray Estates Limited.

The CEO of Jim Ray Estates Ltd, Mr. James Okine expressed optimism and excitement to be part of the Ghana Music Awards Europe.

“We’re proud to be associated with Ghana Music Awards Europe 2023.” Mr. James Okine noted

He revealed an aperitive land package in Accra for the Artist of the Year, Song of the Year and Europe Based Artist of the Year winners.

According to him, winners of the three categories mentioned will receive two (2) plots of land valued at GH₵120,000, one (1) plot of land valued at GH₵60,000 and one (1) plot of land valued at Gh₵60,000 respectively.

Speaking at the birth of the Ghana Music Awards Europe, the Vice Chairman of the Board, Jay Foley said, “for us to win the music war, we have to award and support these artistes. What they do feed the soul”

He urged all to play a major role in making Ghana Music Awards Europe 2023 a citadel of rewarding excellence.

The Ghana Music Awards Europe will be held in Germany and Netherlands this year.

Below is the full list of nominees for the Jim Ray Ghana Music Awards Europe 2023 (GMA EUROPE).

GHANA MUSIC AWARDS EUROPE NOMINATIONS 2022-2023

ARTIST OF THE YEAR

  1. SARKODIE
  2. BLACK SHERIF
  3. KOFI KINAATA
  4. KIDI
  5. KUAMI EUGENE
  6. DIANA HAMILTON
  7. AKWABOAH
  8. STONEBWOY
  9. SHATTA WALE
  10. KING PROMISE

FEMALE ARTIST OF THE YEAR

  1. PIESIE ESTHER
  2. WENDY SHAY
  3. ADINA
  4. GYAKIE
  5. SISTA AFIA
  6. MZ VEE
  7. SEFA
  8. DIANA HAMILTON
  9. CELESTINE DONKOR
  10. EMPRESS GIFTY

REGGAE/DANCEHALL ARTIST OF THE YEAR

  1. STONEBWOY
  2. RAS KUUKU
  3. JUPITAR GENERAL
  4. EPIXODE
  5. SHATTA WALE
  6. ROCKY DAWUNI
  7. SAMINI
  8. KNII LANTEY
  9. LARRUSO

GOSPEL ARTIST OF THE YEAR

  1. JOE METTLE
  2. DIANA HAMILTON
  3. MOGmusic
  4. JAYANA
  5. OHEMAA MERCY
  6. CELESTINE DONKOR
  7. PIESIE ESTHER
  8. EMPRESS GIFTY
  9. KOFI OWUSU PEORAH
  10. PEREZ MUSIK

AFROBEATS/AFROPOP ARTIST OF THE YEAR

  1. CAMIDOH
  2. KING PROMISE
  3. KELVYN BOY
  4. GYAKIE
  5. WENDY SHAY
  6. MZ VEE
  7. ADINA
  8. STONEBWOY
  9. FAMEYE
  10. KIDI

HIGHLIFE ARTIST OF THE YEAR

  1. AKWABOAH
  2. KWABENA KWABENA
  3. KOFI KINAATA
  4. KUAMI EUGENE
  5. FAMEYE
  6. SISTA AFIA
  7. BISA KDEI
  8. DADDY LUMBA

HIPLIFE/HIP POP ARTIST OF THE YEAR

  1. SARKODIE
  2. AMERADO
  3. MEDIKAL
  4. BLACK SHERIF
  5. D BLACK
  6. OKYEAME KWAME
  7. YAW TOG
  8. KWEKU DARLINGTON
  9. KWAME YOGOT
  10. DOPE NATION

MALE VOCALIST OF THE YEAR

  1. KIDI – BODY 2 BODY
  2. KWABENA KWABENA – AFRAID 2 LOOSE
  3. AKWABOAH – MY DARLING
  4. KUAMI EUGENE – TAKE AWAY
  5. CAMIDOH — KABA
  6. KING PROMISE — GINGER
  7. PEREZ MUSIK – HEWALE LALA
  8. STONEBWOY — THERAPY
  9. JOE METTLE – YE OBUA MI (MY HELP)
  10. BLACK SHERIF – COUNTRY SIDE

FEMALE VOCALIST OF THE YEAR

  1. DIANA HAMILTON – THE NAME OF JESUS
  2. CELESTINE DONKOR – FINAL SAY
  3. PIESIE ESTHER – WAYE ME YIE
  4. JAYANA – HE REIGNS
  5. GYAKIE — SOMETHING
  6. ADINA — HALLELUJAH
  7. CINA SOUL – OBIAA
  8. ABIANA – BO NOO NI
  9. MZ VEE – PULL UP
  10. EFYA — PICTURE

NIGERIA ARTIST OF THE YEAR

  1. KIZZ DANIEL
  2. ASAKE
  3. REMA
  4. AYRA STARR
  5. BURNA BOY
  6. RUGER
  7. WIZKID
  8. DAVIDO
  9. TEMS
  10. FIREBOY DML

NIGERIA SONG OF THE YEAR

  1. BUGA – KIZZ DANIEL FT TEKNO
  2. COUGH – KIZZ DANIEL
  3. BANDANA – FIREBOY DML FT ASAKE
  4. CALM DOWN – REMA
  5. RUSH – AYRA STARR
  6. DIOR/ASIWAJU – RUGER
  7. LAST LAST – BURNA BOY
  8. OVERDOSE – MARVINS
  9. MONALISA REMIX – LOJAY FT SARZ & CHRIS BROWN
  10. FINNESS – PHEELZ – FT BNXN

SONG OF THE YEAR

  1. COUNTRYSIDE – SARKODIE FT BLACK SHERIF
  2. WAYE ME YIE – PIESIE ESTHER
  3. FA NO FOM – DJ AZONTO
  4. CHAMPAGNE – KIDI
  5. FRIDAY NIGHT – LASMID
  6. SOMETHING – GYAKIE
  7. 10 TOES – KING PROMISE FT OMAH LAY
  8. THERAPY – STONEBYOW
  9. BODY 2 BODY – DJ VYRUSKY FT KIDI & CAMIDOH
  10. GINGER – KING PROMISE
  11. SUGARCANE REMIX – CAMIDOH FT KING PROMISE, MAYORKUN, DARKOVIBES
  12. TOUCH IT – KIDI
  13. DOWN FLAT – KELVYN BOY
  14. KWAKU THE TRAVELLER – BLACK SHERIF
  15. ADOLEY — CAMIDOH

AFROBEATS/AFROPOP SONG OF THE YEAR

  1. SOMETHING – GYAKIE
  2. 10 TOES – KING PROMISE FT OMAH LAY
  3. GINGER – KING PROMISE
  4. FRIDAY NIGHT – LASMID
  5. CHAMPAGNE – KIDI
  6. DOWN FLAT – KELVYN BOY
  7. BODY 2 BODY – DJ VYRUSKY FT KIDI & CAMIDOH
  8. PULL UP – MZ VEE FT STONEBWOY & HENRY X
  9. ADOLEY – CAMIDOH
  10. SURVIVAL – WENDY SHAY
  11. COUNTRY SIDE – SARKODIE FT BLACK SHERIF
  12. SUGARCANE REMIX – CAMIDOH FT KING PROMISE, MAYORKUN, DARKOVIBE

HIGHLIFE SONG OF THE YEAR

  1. OFON NA EDI ASEM FO – DADDY LUMBA
  2. ADOLEY – CAMIDOH
  3. ATIA – EPIXODE FT KWABENA KWABENA
  4. HAVE MERCY – KOFI KINAATA
  5. FINGERS – KWABENA KWABENA
  6. OBIAA – AKWABOAH FT CINA SOUL
  7. MY DARLING — AKWABOAH FT KWABENA KWABENA
  8. ADOM – KWESI ARTHUR
  9. WO PE W’ADEA AYE – AKWABOAH
  10. DOWN FLAT – KELVYN BOY
  11. DON’T WORRY – FAMEYE
  12. COMPLETE MAN – BISA KDEI FT CAMIDOH

HIPLIFE/HIP POP SONG OF THE YEAR

  1. JO – FBS FT MR DREW
  2. 2 SHOTS – MR DREW FT MEDIKAL
  3. COUNTRY SIDE – SARKODIE FT BLACK SHERIF
  4. 45 – BLACK SHERIF
  5. SOJA – BLACK SHERIF
  6. ABONTEN OUTSIDE – DJ BREEZY
  7. FA NO FOM – DJ AZONTO
  8. METUA – AMERADO FT KUAMI EUGENE
  9. KWEKU THE TRAVELLER – BLACK SHERIF
  10. RAP GOD – STRONGMAN

REGGAE/DANCEHALL SONG OF THE YEAR

  1. THERAPY – STONEBWOY
  2. BLESSED – KIDI FT MAVADO
  3. ATIA – EPIXODE
  4. 3 3 & 1 – RAS KUUKU
  5. BE ALRIGHT – SAMINI
  6. LIKE SUMMER – SHATTA WALE FT JUPITAR GENERAL
  7. JJC (JOHNNY JUST COME) – SHATTA WALE
  8. TOUCH IT – KIDI
  9. RAGGA RAGGA – SHATTA WALE
  10. MAKE AM – DJ JUSTICE FT LARRUSO

GOSPEL SONG OF THE YEAR

  1. WA YE ME YIE – PIESIE ESTHER
  2. MY MEDITATION – DIANA HAMILTON
  3. FINAL SAY (MEDLEY) – CELESTINE DONKOR
  4. KADOSH – JOE METTLE
  5. YE OBUA MI (MY HELP) – JOE METTLE
  6. TRENDING – JOYCE BLESSING
  7. MALA – MOGmusic
  8. HEWALE LALA – PEREZ MUSIK
  9. HE REIGNS – JAYANA
  10. BEST SIDE – SCOTT EVANS

COLLABORATION OF THE YEAR

  1. COUNTRYSIDE – SARKODIE FT BLACK SHERIF
  2. ABONTEN OUTSIDE – DJ BREEZY FT BLACK SHERIF, R2BEES, STONEBWOY, KWESI ARTHUR
  3. JO – FBS FT MR DREW
  4. 2 SHOTS – MR DREW FT MEDIKAL
  5. METUA – AMERADO FT KUAMI EUGENE
  6. BLESSED – KIDI FT MAVADO
  7. BODY 2 BODY – DJ VYRUSKY FT KIDI, CAMIDOH
  8. ATIA – EPIXODE FT KWABENA KWABENA
  9. MY DARLING – AKWABOAH FT KWABENA KWABENA
  10. OBIAA – AKWABOAH FT CINA SOUL
  11. 10 TOES – KING PROMISE FT OMAH LAY
  12. KUACHA – SAMSNEY FT KELVYN BOY, BLACK SHERIF
  13. TOXIC – KWESI ARTHUR FT ADEKUNLE GOLD
  14. SUGARCANE REMIX – CAMIDOH FT MAYORKUN, KING PROMISE, DARKOVIBES
  15. GIDI GIDI – smallgod FT BLACK SHERIF, TORY LANEZ

NEW ARTIST OF THE YEAR

  1. LASMID
  2. DJ AZONTO
  3. CHIEF ONE
  4. PEREZ MUSIK
  5. EFIA ODO
  6. TSAQA
  7. EFE GRACE
  8. MISHASHA
  9. VANILLA
  10. NAUTIKAL
  11. ASAKAA BOYS

UNSUNG ACT OF THE YEAR

  1. KWAME DARLING
  2. K SMOOTH
  3. LENON
  4. RAYNA
  5. ESSI
  6. COOLBOI
  7. BRAZY
  8. K NICE
  9. LALI X LOLA
  10. ABBI IMA
  11. KWAME VYBZ
  12. MAAGA
  13. CHAYUTA
  14. SHUGA LORD
  15. KOJO KINN

MOST INFLUENTIAL EUROPE BASED ARTIST OF THE YEAR

  1. SERIOUS KLEIN
  2. KING IRRANGE
  3. REBBEL ASHES
  4. CORNELIUS ANNOR
  5. PRETTY PRINCE
  6. NATASHA KODUA (TASHA)
  7. GENESIS OWUSU
  8. MANU CROOKS
  9. DJ JOULEUS
  10. WILHELMINA
  11. ELIJAH THE WORSHIPPER
  12. JEAN FEIER
  13. SOULJA KELLY
  14. NANA FOFIE
  15. DAYVYBZ
  16. FRANK KEYS

EUROPE BASED SONG OF THE YEAR

  1. WHEN I SEE YOU – JEAN FEIER
  2. CHRISTMAS WISH – SOULJA KELLY
  3. BABA OLOGO – ELIJAH THE WORSHIPPER
  4. YOUR LOVE – WILHELMINA MUSIC FT KOBBY MANTEY
  5. ROLLOVER – DAYVYBZ
  6. SPECIAL – NANA FOFIE
  7. WINDBLOW – QUEENLET FT JIMMY D PSALMIST
  8. HELPLESS – FRANK KEYS

EUROPE BASED NIGERIAN ARTIST OF THE YEAR

  1. CHRIS OBEHI
  2. TOMMY KUTI
  3. THUG MONEY
  4. DEOLA OLAGUNJU
  5. EMEKA OKEREKE
  6. DIDI CHEEKA
  7. NGOZI SCHOMERS
  8. TRYNA ADEBOWALE
  9. COCO OLA KUNKLE
  10. BUKOLA ELEMIDE
  11. WINNE NGOZI
  12. FESTUS ODIASE
  13. TOPE AJAYI
  14. YINKA SHONIBARE
  15. CHINY EZIKE

EUROPE BASED FRANCOPHONE ARTIST OF THE YEAR

  1. QUENTIN GERARD JOHN MOSIMANN
  2. GOTTHARD
  3. MAUD ELKAMAKES
  4. SALVATORE ADAMO
  5. JOSEPHINE BAKER
  6. ALESSANDRO SAFINA
  7. POSY
  8. REYN
  9. SERGE GAINSBOURG
  10. CARLA BRUNI

MOST INFLUENTIAL UK BASED ARTIST OF THE YEAR

  1. BOLLIE
  2. GOLDKAY
  3. NSG
  4. EUGY
  5. BREE RUNWAY
  6. HEADIE ONE
  7. KOJO FUNDS
  8. JULS
  9. ABRA CADABRA
  10. FUSS OD
  11. DOLLY ESSENCE

UK BASED GOSPEL ARTIST OF THE YEAR

  1. CILLA
  2. AKUBLESS
  3. NANA AMANKWAH TIAH
  4. MINSTER KOFI NYARKO
  5. SAMUEL SEY
  6. YVONNE ASAMOAH-TAWIAH
  7. DANIEL APPIAH-ADU
  8. RUTH APPIAGYEI
  9. MCKENZIE ALICE
  10. ACHEAMPONG ALEX

UK BASED AFROBEATS ARTIST OF THE YEAR

  1. GOLDKAY
  2. KWAMZ
  3. BOLLIE
  4. WIZZY
  5. DRUMZ
  6. JULS
  7. NSG
  8. EUGY
  9. KOJO FUNDS
  10. MISTA SILVA

 

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