Ghana Premier League: Match Officials for Week 13 Announced

The Ghana Football Association has unveiled the match officials for the highly anticipated Week 13 fixtures of the Ghana Premier League, which will take place from Saturday to Sunday.
Among the standout matches is the fierce rivalry between Asante Kotoko and Hearts of Oak, a fixture known for its intense atmosphere and high-quality football. The match will be officiated by Prince Okoto Ntiamoah as the center referee, with Richard Nartey and Alex Osman as assistants. Maxwell Owusu will serve as the fourth official.
The announcement comes as anticipation builds for an exciting round of fixtures in the league, with the Referees Committee ensuring that the games are officiated to the highest standards.
Below are the Match Officials:
|NO. REFEREES, VENUES AND OTHER OFFFICIALS
|1.
|DATE: SATURDAY DECEMBER 14, 2024- LIVEMATCH: VISION FC VS MEDEAMA SCVENUE: NII ADJEI KRAKU II SPORTS COMPLEXREFEREE: DAVID ADDANEYASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAE & KENNETH TWENEBOAH-KODUA4TH REFEREE: HASSIM YAKUBUMATCH COMMISSIONER: MICHEAL FLETCHERVENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE
|2.
|DATE: SATURDAY DECEMBER 14, 2024- LIVEMATCH: FC SAMARTEX VS HEART OF LIONSVENUE: NSENKYIRE SPORTS ARENAREFEREE: GIDEON NII-COFIEASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND JAMES OSAFO4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHINMATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEYVENUE MEDIA OFFICER: JOHN MENSAH
|3.
|DATE: SATURDAY DECEMBER 14, 2024MATCH: ACCRA LIONS VS NATIONS FCVENUE: WAFA PARK, SOGAKOPEREFEREE: CHARLES BULUASSISTANTS: BLESS AWADZI & ALHASSAN ABDULAI GRUUGULLO4TH REFEREE: SELORM YAO BLESSMATCH COMMISSIONER: MARK AMOAKOVENUE MEDIA OFFICER: Eric Collins OdoomGFA CAMERAMAN: MICHEAL DUHO
|4.
|DATE: SATURDAY DECEMBER 14, 2024MATCH: LEGON CITIES VS BECHEM UNITEDVENUE: UNIVERSITY OF GHANA STADIUMREFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBEASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND PAUL ATIMAKA4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOUMATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDUVENUE MEDIA OFFICER: NAA AMANOAGFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|5.
|DATE: SATURDAY DECEMBER 14, 2024MATCH: KARELA UNITED VS GOLDSTARS FCVENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUMREFEREE: GEORGE M. VORMAWORASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH & MICHEAL ALUGMI4TH REFEREE: ADAARI ABDUL-LATIFMATCH COMMISSIONER: AYOO LUKEVENUE MEDIA OFFICER: MUBARIK SEYGFA CAMERAMAN: SAANI WUNA
|6.
|DATE: SATURDAY DECEMBER 14, 2024MATCH: NSOATREMAN FC VS DREAMS FCVENUE: NANA KRONAMANSAH PARKREFEREE: ALPHONSO AFIAPAASSISTANTS: ISSAC ASANTE & SULEMANA SALAU DEEN4TH REFEREE: MAXWELL HANSONMATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEYVENUE MEDIA OFFICER: MASWUDU ISSAHGFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
|7.
|DATE: SATURDAY DECEMBER 14, 2024MATCH: BEREKUM CHELSEA VS ADUANA FCVENUE: GOLDEN CITY PARKREFEREE: JACOB ADUNTERAASSISTANTS: PETER DAWSA & TIJANI MOHAMMED4TH REFEREE: JAMES TAYLORMATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSANVENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOHGFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|8.
|DATE: SATURDAY DECEMBER 14, 2024MATCH: BASAKE HOLY STARS VS YOUNG APOSTLESVENUE: AMPAIN A.A.K II SPORTS ARENAREFEREE: ROBERT MUSEYASSISTANTS: GABRIEL BOATENG & GEORGE A. AKISBOKA4TH REFEREE: DR. IMORO OSMANMATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKOVENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN QUAICOEGFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
|9.
|DATE: SUNDAY DECEMBER 15, 2024 – LIVEMATCH: ASANTE KOTOKO VS HEARTS OF OAKVENUE: BABA YARA SPORTS STADIUMREFEREE: PRINCE OKOTO NTIAMOAHASSISTANTS: RICHARD NARTEY AND ALEX OSMAN4TH REFEREE: MAXWELL OWUSUMATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANEVENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL ADJEI