Ghana’s Ninth Parliament Sets Historic Record with 41 Female Legislators

Ghana’s ninth Parliament will feature 41 female legislators, a slight increase from the 40 women who served in the eighth Parliament.
This marks the highest number of female lawmakers in the country’s history, reflecting a significant milestone in the pursuit of gender equality within Ghana’s legislative system.
Here is the list of female members of parliament coming into the 9th Parliament.
|SERIAL NO
|NAME OF MEMBER OF PARLIAMENT
|CONSTITUENCY
|PARTY
|STATUS
|1
|ELIKPLIM AKURUGU
|DOME KWABENYA
|NDC
|NEW ENTRANT
|2
|EWURABENA AUBYNN
|ABLEKUMA NORTH
|NDC
|NEW ENTRANT
|3
|ERNESTINA OFORI DANGBEY
|AGONA WEST
|NDC
|NEW ENTRANT
|4
|EBI BRIGHT
|TEMA CENTRAL
|NDC
|NEW ENTRANT
|5
|JOANA GYAN CUDJOE
|AMENFI CENTRAL
|NDC
|NEW ENTRANT
|6
|PROF. DR. GRACE AYENSU-DANQUAH
|ESSIKADO-KETAN
|NDC
|NEW ENTRANT
|7
|LAWRENCIA DZIWORNU
|AKUAPEM SOUTH
|NDC
|NEW ENTRANT
|8
|MAVIS KUUKUA BISSUE-BOATENG
|AHANTA WEST
|NDC
|NEW ENTRANT
|9
|RACHEL AMMA OWUSUAA
|DORMAA EAST
|NDC
|NEW ENTRANT
|10
|NAA KORYOO OKONOR
|AWUTU SENYA EAST
|NDC
|NEW ENTRANT
|11
|NASIRA AFRAH GYEKYE
|SEKYERE AFRAM PLAINS
|NDC
|NEW ENTRANT
|12
|EMELIA ARTHUR
|SHAMA
|NDC
|NEW ENTRANT
|13
|JEAN MARIE FORMADI
|BIAKOYE
|NDC
|NEW ENTRANT
|14
|FELICIA ADJEI
|KINTAMPO SOUTH
|NDC
|NEW ENTRANT
|15
|FATAHIYA ABDUL AZIZ
|SAVELUGU
|NPP
|NEW ENTRANT
|16
|IDA ADJOA ASIEDU
|AYENSUANO
|NPP
|NEW ENTRANT
|17
|LAURETTE KORKOR ASANTE
|ATIWA WEST
|NPP
|NEW ENTRANT
|18
|SHIRLEY KYEI
|ATWIMA NWABIAGYA
|NPP
|NEW ENTRANT
|19
|GLORIA OWUSU
|TROBU
|NPP
|NEW ENTRANT
|20
|ADELAIDE NTIM
|NSUTA/KWAMANG/BEPOSO
|NPP
|NEW ENTRANT
|21
|EMELIA ANKOMAH
|UPPER DENKYIRA EAST
|NDC
|NEW ENTRANT
|22
|QUEENSTAR POKUAH SAWYERR
|AGONA EAST
|NDC
|RETAINED
|23
|LAADI AYAMBA
|PUSIGA
|NDC
|RETAINED
|24
|DR. ZANETOR RAWLINGS
|KORLE KLOTTEY
|NDC
|RETAINED
|25
|LINDA OCLOO
|SHAI OSUDOKU
|NDC
|RETAINED
|26
|DZIFA GOMASHIE
|KETU SOUTH
|NDC
|RETAINED
|27
|DORCAS AFFO TOFFEY
|JOMORO
|NDC
|RETAINED
|28
|ELIZABETH OFOSU ADJARE
|TECHIMAN NORTH
|NDC
|RETAINED
|29
|COMFORT DOYOE CUDJOE-GHANSAH
|ADA
|NDC
|RETAINED
|30
|RITA NAA ODOLEY SOWAH
|LA DADEKOTOPON
|NDC
|RETAINED
|31
|GIZELLA AKUSHIKA TETTEH- AGBORTUI
|AWUTU SENYA WEST
|NDC
|RETAINED
|32
|JOYCELYN TETTEH
|NORTH DAYI
|NDC
|RETAINED
|33
|ZUWEIRA MOHAMMED IBRAHIM
|SALAGA SOUTH
|NDC
|RETAINED
|34
|DELLA ADJOA SOWAH
|KPANDO
|NDC
|RETAINED
|35
|ABENA OSEI ASARE
|ATIWA EAST
|NPP
|RETAINED
|36
|MAVIS NKANSAH BOADU
|AFIGYA KWABRE EAST
|NPP
|RETAINED
|37
|PATRICIA APPIAGYEI
|ASOKWA
|NPP
|RETAINED
|38
|AKANVARIBA LYDIA LAMISI
|TEMPANE
|NDC
|RETAINED
|39
|AGNES NAA MOMO LARTEY
|KROWOR
|NDC
|RETAINED
|40
|HELEN NTOSO
|KRACHI WEST
|NDC
|RETAINED
|41
|THERESA AWUNI
|OKAIKWEI NORTH
|NDC
|RETIANED
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