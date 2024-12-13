Ghana’s Ninth Parliament Sets Historic Record with 41 Female Legislators

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Parliament Of Ghana
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Ghana’s ninth Parliament will feature 41 female legislators, a slight increase from the 40 women who served in the eighth Parliament.

This marks the highest number of female lawmakers in the country’s history, reflecting a significant milestone in the pursuit of gender equality within Ghana’s legislative system.

Here is the list of female members of parliament coming into the 9th Parliament.

SERIAL NO NAME OF MEMBER OF PARLIAMENT CONSTITUENCY PARTY STATUS
1 ELIKPLIM AKURUGU DOME KWABENYA NDC NEW ENTRANT
2 EWURABENA AUBYNN ABLEKUMA NORTH NDC NEW ENTRANT
3 ERNESTINA OFORI DANGBEY AGONA WEST NDC NEW ENTRANT
4 EBI BRIGHT TEMA CENTRAL NDC NEW ENTRANT
5 JOANA GYAN CUDJOE AMENFI CENTRAL NDC NEW ENTRANT
6 PROF. DR. GRACE AYENSU-DANQUAH ESSIKADO-KETAN NDC NEW ENTRANT
7 LAWRENCIA DZIWORNU AKUAPEM SOUTH NDC NEW ENTRANT
8 MAVIS KUUKUA BISSUE-BOATENG AHANTA WEST NDC NEW ENTRANT
9 RACHEL AMMA OWUSUAA DORMAA EAST NDC NEW ENTRANT
10 NAA KORYOO OKONOR AWUTU SENYA EAST NDC NEW ENTRANT
11 NASIRA AFRAH GYEKYE SEKYERE AFRAM PLAINS NDC NEW ENTRANT
12 EMELIA ARTHUR SHAMA NDC NEW ENTRANT
13 JEAN MARIE FORMADI BIAKOYE NDC NEW ENTRANT
14 FELICIA ADJEI KINTAMPO SOUTH NDC NEW ENTRANT
15 FATAHIYA ABDUL AZIZ SAVELUGU NPP NEW ENTRANT
16 IDA ADJOA ASIEDU AYENSUANO NPP NEW ENTRANT
17 LAURETTE KORKOR ASANTE ATIWA WEST NPP NEW ENTRANT
18 SHIRLEY KYEI ATWIMA NWABIAGYA NPP NEW ENTRANT
19 GLORIA OWUSU TROBU NPP NEW ENTRANT
20 ADELAIDE NTIM NSUTA/KWAMANG/BEPOSO NPP NEW ENTRANT
21 EMELIA ANKOMAH UPPER DENKYIRA EAST NDC NEW ENTRANT
22 QUEENSTAR POKUAH SAWYERR AGONA EAST NDC RETAINED
23 LAADI AYAMBA PUSIGA NDC RETAINED
24 DR. ZANETOR RAWLINGS KORLE KLOTTEY NDC RETAINED
25 LINDA OCLOO SHAI OSUDOKU NDC RETAINED
26 DZIFA GOMASHIE KETU SOUTH NDC RETAINED
27 DORCAS AFFO TOFFEY JOMORO NDC RETAINED
28 ELIZABETH OFOSU ADJARE TECHIMAN NORTH NDC RETAINED
29 COMFORT DOYOE CUDJOE-GHANSAH ADA NDC RETAINED
30 RITA NAA ODOLEY SOWAH LA DADEKOTOPON NDC RETAINED
31 GIZELLA AKUSHIKA TETTEH- AGBORTUI AWUTU SENYA WEST NDC RETAINED
32 JOYCELYN TETTEH NORTH DAYI NDC RETAINED
33 ZUWEIRA MOHAMMED IBRAHIM SALAGA SOUTH NDC RETAINED
34 DELLA ADJOA SOWAH KPANDO NDC RETAINED
35 ABENA OSEI ASARE ATIWA EAST NPP RETAINED
36 MAVIS NKANSAH BOADU AFIGYA KWABRE EAST NPP RETAINED
37 PATRICIA APPIAGYEI ASOKWA NPP RETAINED
38 AKANVARIBA LYDIA LAMISI TEMPANE NDC RETAINED
39 AGNES NAA MOMO LARTEY KROWOR NDC RETAINED
40 HELEN NTOSO KRACHI WEST NDC RETAINED
41 THERESA AWUNI OKAIKWEI NORTH NDC RETIANED

 

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