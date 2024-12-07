Over 18 Million Ghanaians Set to Vote in Today’s Presidential and Parliamentary Elections

Over 18 million Ghanaians, precisely 18,774,159, are expected to cast their ballots today in the 2024 general elections, where voters will elect both a president and 276 parliamentarians.
According to 3news, key electoral statistics have been compiled to assist the public in understanding the scope of the election process. This includes the number of constituencies, polling stations, and the breakdown of voters across the country. The data highlights the scale of the election and underscores the significant role of every eligible voter in shaping Ghana’s leadership for the next four years.
With over 18 million voters eligible to participate, the electoral process is set to unfold across the nation, reflecting the democratic importance of the day for Ghanaians.
See details below:
CONSTITUENCIES, POLLING STATIONS AND VALID VOTERS
WESTERN REGION
|CONSTITUENCY
|NO. OF POLLING STATIONS
|NO. OF VOTERS
|JOMORO
|225
|85,969
|ELLEMBELE
|161
|79,227
|EVALUE AJOMORO GWIRA
|121
|55,131
|AHANTA WEST
|181
|86,062
|TAKORADI
|121
|55,640
|SEKONDI
|91
|41,634
|ESSIKANDU-KETAN
|162
|79,344
|EFFIA
|102
|51,013
|KWESIMINTSIM
|110
|58,002
|SHAMA
|141
|67,799
|WASSA EAST
|136
|56,252
|MPOHOR
|78
|33,209
|TARKWA NSUAEM
|263
|140,050
|PRESTEA HUNI-VALLEY
|279
|144,526
|AMENFI EAST
|231
|101,111
|AMENFI CENTRAL
|168
|70,915
|AMENFI WEST
|168
|82,823
|WESTERN REGION
|TOTAL- 2,738
|1,288,777
CENTRAL REGION
|CONSTITUENCY
|NO. OF POLLING STATIONS
|NO. OF VOTERS
|KOMENDA EDINA EGUAFU ABREM
|204
|98,247
|CAPE COAST SOUTH
|117
|54,760
|CAPE COAST NORTH
|140
|70,592
|ABURA ASEBU KWAMANKESE
|164
|76,196
|MFANTSEMAN
|229
|99,130
|EKUMFI
|100
|43,826
|AJUMAKO ENYAM ESIAM
|174
|88,261
|GOMOA WEST
|173
|81,042
|GOMOA CENTRAL
|123
|57,418
|GOMOA EAST
|212
|116,469
|EFFUTU
|155
|80,391
|AWUTU SENYA WEST
|207
|98,849
|AWUTU SENYA EAST
|316
|173,995
|AGONA WEST
|199
|89,066
|AGONA EAST
|136
|64,838
|ASIKUMA-ODOBEN-BRAKWA
|158
|74,968
|ASSIN CENTRAL
|110
|52,441
|ASSIN NORTH
|103
|46,675
|ASSIN SOUTH
|130
|61,020
|TWIFO ATTI MORKWA
|127
|57,823
|HEMANG LOWER DENKYIRA
|88
|41,741
|UPPER DENKYIRA EAST
|159
|70,041
|UPPER DENKYIRA WEST
|113
|54,371
|CENTRAL REGION
|TOTAL – 3,637
|TOTAL – 1,752,160
GREATER ACCRA
|CONSTITUENCY
|NO. OF POLLING STATION
|NO. OF VOTERS
|BORTIANO-NGLESHI AMANFRO
|233
|117,491
|DOMEABRA-OBOM
|113
|58,661
|WEIJA-GBAWE
|239
|118,731
|ANYAA-SOWUTUOM
|300
|144,301
|TROBU
|289
|145,343
|AMASAMAN
|311
|170,371
|DOME-KWABENYA
|370
|182,644
|MADINA
|323
|158,918
|AYAWASO EAST
|114
|49,966
|AYAWASO NORTH
|133
|62,777
|AYAWASO CENTRAL
|193
|88,312
|AYAWASO WEST WUOGON
|246
|120,586
|OKAIKWEI SOUTH
|209
|97,109
|ABLEKUMA SOUTH
|198
|81,144
|ODODODIODIO
|253
|109,017
|OKAIKWEI CENTRAL
|141
|65,431
|OKAIKWEI NORTH
|174
|83,617
|ABLEKUMA NORTH
|281
|121,266
|ABLEKUMA CENTRAL
|306
|130,852
|ABLEKUMA WEST
|224
|99,579
|KORLEY KLOTEY
|231
|105,852
|DADEKOTOPON
|264
|126,503
|LEDZOKUKU
|353
|162,058
|KROWOR
|148
|68,191
|TEMA WEST
|272
|136,927
|ASHAIMAN
|357
|174,633
|ADENTAN
|325
|163,063
|SHAI-OSUDOKU
|146
|71,951
|NINGO PRAMPRAM
|206
|104,044
|SEGE
|94
|47,784
|TEMA CRNTRAL
|148
|68,191
|ADA
|94
|47,784
|KPONE-KATAMANSO
|272
|136,927
|TEMA EAST
|237
|108,153
|GREATER ACCRA
|TOTAL- 7,914
|TOTAL- 3,765,303
BONO REGION
|CONSTITUENCY
|NO. OF POLLING STATION
|NO. OF VOTERS
|SUNYANI EAST
|260
|116,982
|SUNYANI WEST
|198
|79,455
|DORMAA WEST
|60
|29,827
|DORMAA CENTRAL
|141
|67,367
|DORMAA EAST
|87
|39,022
|BEREKUM EAST
|138
|64,064
|BEREKUM WEST
|69
|35,029
|JAMAN SOUTH
|138
|68,104
|JAMAN NORTH
|118
|57,589
|BANDA
|56
|22,728
|TAIN
|159
|65,703
|WENCHI
|150
|74,046
AHAFO REGION
|CONSTITUENCY
|NO. OF POLLING STATION
|NO. OF VOTERS
|ASUNAFO SOUTH
|131
|59,494
|ASUNAFO NORTH
|210
|88,318
|ASUTIFI SOUTH
|101
|49,392
|ASUTIFI NORTH
|110
|45,748
|TANO SOUTH
|146
|58,068
|TANO NORTH
|138
|58,264
ASHANTI REGION
|CONSTITUENCY
|NO. OF POLLING STATIONS
|NO. OF VOTERS
|BEKWAI
|189
|84,183
|BOSOME FREHO
|92
|38,048
|ODOTOBRI
|140
|55,553
|MANSO NKWANTA
|132
|60,971
|MANSO ADUBIA
|143
|64,776
|ATWIMA NWABIAGYA SOUTH
|197
|96,757
|ATWIMA NWABIAGYA NORTH
|169
|82,959
|ATWIMA MPONUA
|211
|88,623
|BOSOMTWE
|196
|89,585
|ATWIMA KWANWOMA
|241
|120,668
|BANTAMA
|175
|84,957
|NHYIAESO
|174
|81,341
|MANHYIA SOUTH
|110
|42,719
|MANHYIA NORTH
|145
|70,472
|SUBIN
|175
|76,990
|KWADASO
|204
|91,730
|OLD TAFO
|150
|73,656
|SUAME
|220
|100,350
|ASOKWA
|186
|89,881
|OFORIKROM
|242
|116,455
|ASAWASE
|216
|109,089
|KWABRE EAST
|292
|146,421
|AFIGYA KWABRE SOUTH
|207
|107,633
|AFIGYA KWABRE NORTH
|90
|43,831
|JUABEN
|90
|43,513
|EJISU
|220
|112,124
|ASANTE AKIM SOUTH
|169
|76,109
|ASANTE AKIM CENTRAL
|121
|57,516
|ASANTE AKIM NORTH
|119
|55,252
|EFFIDUASE-ASOKORE
|101
|44,866
|KUMAWU
|82
|39,113
|SEKYERE AFRAM PLAINS
|62
|22,814
|NSUTA-KWAMANG-BEPOSO
|117
|44,380
|MAMPONG
|146
|68,964
|EJURA SEKYEDUMASE
|177
|77,590
|AFIGYA SEYERE EAST
|152
|70,562
|OFFINSO SOUTH
|178
|82,285
|OFFINSO NORTH
|127
|56,982
|AHAFO ANO SOUTH WEST
|103
|44,155
|AHAFO ANO SOUTH-EAST
|89
|41,353
|AHAFO ANO NORTH
|140
|57,983
|NEW EDUBIASE
|121
|50,933
|AKROFUOM
|68
|29,286
|FOMENA
|71
|35,052
|ADANSI ASOKWA
|96
|43,915
|OBUASI WEST
|140
|65,644
|OBUASI EAST
|115
|57,235
|
WESTERN NORTH REGION
|AOWIN
|181
|76,454
|SUAMAN
|61
|24,710
|BIBIANI-ANHWIASO-BEKWAI
|230
|99,446
|SEFWI WIAWSO
|179
|87,505
|SEFWI AKONTOMBRA
|100
|42,367
|JUABOSO
|139
|58,510
|BODI
|82
|35,002
|BIA WEST
|157
|63,840
|BIA EAST
|82
|34,672
EASTERN REGION
|CONSTITUENCY
|NO. OF POLLING STATION
|NO. OF VOTERS
|ASUOGYAMAN
|152
|69,698
|LOWER MANYA KROBO
|163
|78,718
|UPPER MANYA KROBO
|118
|42,453
|YILO KROBO
|164
|70,096
|NEW JUABEN SOUTH
|201
|98,984
|NEW JUABEN NORTH
|102
|47,036
|AKROPONG
|150
|71,255
|OKERE
|98
|35,143
|AKUAPEM SOUTH
|114
|49,174
|NSAWAM-ADOAGYIRI
|203
|97,888
|SUHUM
|166
|78,620
|AYENSUANO
|126
|59,342
|LOWER WEST AKIM
|141
|70,797
|UPPER WEST AKIM
|124
|63,021
|AKIM ODA
|99
|45,773
|ASENE-AKROSO-MANSO
|100
|46,517
|AKIM SWEDRU
|55
|22,400
|ACHIASE
|76
|34,681
|OFOASE-AYIREBI
|111
|52,516
|AKWATIA
|120
|52,328
|KADE
|153
|70’957
|ABIREM
|107
|48,442
|ABUAKWA SOUTH
|120
|55,834
|ABUAKWA NORTH
|100
|48,001
|ATIWA WEST
|77
|37,843
|ATIWA EAST
|81
|40,022
|FANTEAKWA NORTH
|132
|34,871
|FANTEAKWA SOUTH
|87
|30,942
|NKAWKAW
|177
|82,124
|MPRAESO
|159
|48,822
|KWAHU EAST
|143
|48,720
|KWAHU AFRAM PLAINS NORTH
|129
|40,047
|AFRAM PLAINS SOUTH
|120
|37,338
|EASTERN REGION
|TOTAL- 4,138
|TOTAL- 1,810,421
VOLTA REGION
|KETA
|129
|50,622
|ANLO
|145
|60,432
|KETU SOUTH
|295
|149,155
|KETU NORTH
|149
|70,628
|AKATSI SOUTH
|135
|53,582
|AKATSI NORTH
|60
|20,809
|SOUTH TONGU
|175
|69,936
|CENTRAL TONGU
|113
|50,607
|NORTH TONGU
|158
|67,220
|ADAKLU
|53
|22,204
|AGOTIME ZIOPE
|73
|31,557
|HO CENTRAL
|257
|112,363
|HO WEST
|147
|54,475
|SOUTH DAYI
|75
|33,609
|KPANDO
|91
|40,123
|NORTH DAYI
|74
|26,764
|HOHOE
|147
|70,664
|AFADJATO SOUTH
|97
|39,080
|VOLTA REGION
|TOTAL-2,373
|TOTAL- 1,023,830
BONO EAST
|CONSTITUENCY
|NO. OF POLLING STATIONS
|NO. OF VOTERS
|TECHIMAN SOUTH
|282
|142,255
|KINTAMPO NORTH
|175
|76,155
|KINTAMPO SOUTH
|136
|53,580
|NKORANZA NORTH
|97
|37,902
|NKORANZA SOUTH
|163
|71,039
|ATEBUBU-AMANTIN
|190
|72,900
|PRU WEST
|91
|41,555
|PRU EAST
|115
|50,420
|SENE WEST
|88
|37,499
|SENE EAST
|72
|28,010
|TECHIMAN NORTH
|125
|61,515
OTI REGION
|CONSTITUENCY
|NO. OF POLLING STATIONS
|NO. OF VOTERS
|BUEM
|98
|36,586
|BIAKOYE
|135
|42,282
|AKAN
|116
|47,176
|KRACHI EAST
|128
|55,309
|KRACHI WEST
|87
|33,700
|KRACHI NCHUMURU
|97
|40,100
|NKWANTA SOUTH
|162
|70,085
|NKWANTA NORTH
|139
|65,718
|GUAN
|51
|19,651
NORTHERN REGION
|CONSTITUENCY
|NO. OF POLLING STATIONS
|NO. OF VOTERS
|KPANDAI
|152
|66,850
|BIMBILLA
|184
|91,315
|WULESNSI
|111
|54,043
|ZABZUGU
|94
|44,698
|TATALE-SANGULI
|86
|43,587
|YENDI
|165
|86,122
|MION
|104
|50,661
|SABOBA
|90
|43,922
|GUSHEGU
|152
|76,221
|KARAGA
|137
|62,490
|SAVELUGU
|141
|67,303
|NANTON
|91
|40,342
|TAMALE SOUTH
|244
|123,943
|TAMALE CENTRAL
|176
|92,967
|SAGNARIGU
|157
|80,467
|TAMALE NORTH
|113
|53,808
|TOLON
|147
|72,204
|KUMBUNGU
|120
|58,991
SAVANNAH
|BOLE-BAMBOI
|122
|57,873
|SAWLA-TUNA-KALBA
|121
|53,278
|DAMONGO
|93
|40,131
|DABOYA – MANKARIGU
|89
|34,427
|YAPEI-KUSAWGU
|183
|71,251
|SALAGA SOUTH
|129
|60,315
|SALAGA NORTH
|57
|25,156
UPPER WEST REGION
|WA CENTRAL
|219
|99,041
|WA WEST
|150
|59,443
|WA EAST
|130
|47,619
|NADOWLI-KALEO
|115
|46,109
|DAFFIAMA-BUSSIE-ISSA
|76
|27,400
|JIRAPA
|141
|52,827
|LAMBUSSIE
|82
|29,344
|LAWRA
|94
|34,293
|NANDOM
|90
|34,887
|SISSALA WEST
|103
|42,934
|SISSALA EAST
|107
|44,468
NORTH EAST
|WALEWALE
|190
|88,422
|YAGABA- KUBORI
|86
|38,162
|NALERIGU – GAMBAGA
|202
|89,506
|BUNKPURUGU
|112
|51,686
|YUNYOO
|74
|29,423
|CHEREPONI
|86
|42,684
UPPER EAST
|BUILSA SOUTH
|59
|21,869
|BUILSA NORTH
|82
|33,534
|NAVRONGO CENTRAL
|131
|60,397
|CHIANA-PAGA
|134
|54,916
|BOLGATANGA CENTRAL
|154
|75,209
|BOLGA EAST
|53
|26,194
|BONGO
|129
|65,214
|TALENSI
|102
|48,262
|NABDAM
|56
|24,915
|ZEBILLA
|146
|71,283
|BAWKU CENTRAL
|150
|63,632
|PUSIGA
|115
|58,005
|GARU
|79
|38,717
|TEMPANE
|109
|55,215
|BINDURI
|93
|43,926