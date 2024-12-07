Over 18 Million Ghanaians Set to Vote in Today’s Presidential and Parliamentary Elections

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News Ghana
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Ghana's Elections
Ghana's Elections

Over 18 million Ghanaians, precisely 18,774,159, are expected to cast their ballots today in the 2024 general elections, where voters will elect both a president and 276 parliamentarians.

According to 3news, key electoral statistics have been compiled to assist the public in understanding the scope of the election process. This includes the number of constituencies, polling stations, and the breakdown of voters across the country. The data highlights the scale of the election and underscores the significant role of every eligible voter in shaping Ghana’s leadership for the next four years.

With over 18 million voters eligible to participate, the electoral process is set to unfold across the nation, reflecting the democratic importance of the day for Ghanaians.

See details below:

CONSTITUENCIES, POLLING STATIONS AND VALID VOTERS

 

                                                WESTERN REGION         

CONSTITUENCY NO. OF POLLING STATIONS NO. OF VOTERS
JOMORO          225 85,969
ELLEMBELE 161 79,227
EVALUE AJOMORO GWIRA 121 55,131
AHANTA WEST 181 86,062
TAKORADI 121 55,640
SEKONDI 91 41,634
ESSIKANDU-KETAN 162 79,344
EFFIA 102 51,013
KWESIMINTSIM 110 58,002
SHAMA 141 67,799
WASSA EAST 136 56,252
MPOHOR 78 33,209
TARKWA NSUAEM 263 140,050
PRESTEA HUNI-VALLEY 279 144,526
AMENFI EAST 231 101,111
AMENFI CENTRAL 168 70,915
AMENFI WEST 168 82,823
WESTERN REGION TOTAL- 2,738 1,288,777

 

 

CENTRAL REGION

CONSTITUENCY NO. OF POLLING STATIONS NO. OF VOTERS
KOMENDA EDINA EGUAFU ABREM 204 98,247
CAPE COAST SOUTH 117 54,760
CAPE COAST NORTH 140 70,592
ABURA ASEBU KWAMANKESE 164 76,196
                MFANTSEMAN 229 99,130
EKUMFI 100 43,826
AJUMAKO ENYAM ESIAM 174 88,261
GOMOA WEST 173 81,042
GOMOA CENTRAL 123 57,418
GOMOA EAST 212 116,469
EFFUTU 155 80,391
AWUTU SENYA WEST 207 98,849
AWUTU SENYA EAST 316 173,995
AGONA WEST 199 89,066
AGONA EAST 136 64,838
ASIKUMA-ODOBEN-BRAKWA 158 74,968
ASSIN CENTRAL 110 52,441
ASSIN NORTH 103 46,675
ASSIN SOUTH 130 61,020
TWIFO ATTI MORKWA 127 57,823
HEMANG LOWER DENKYIRA 88 41,741
UPPER DENKYIRA EAST 159 70,041
UPPER DENKYIRA WEST 113 54,371
CENTRAL REGION TOTAL – 3,637 TOTAL – 1,752,160

 

GREATER ACCRA

CONSTITUENCY NO. OF POLLING STATION NO. OF VOTERS
BORTIANO-NGLESHI AMANFRO 233 117,491
DOMEABRA-OBOM 113 58,661
WEIJA-GBAWE 239 118,731
ANYAA-SOWUTUOM 300 144,301
TROBU 289 145,343
AMASAMAN 311 170,371
DOME-KWABENYA 370 182,644
MADINA 323 158,918
AYAWASO EAST 114 49,966
AYAWASO NORTH 133 62,777
AYAWASO CENTRAL 193 88,312
AYAWASO WEST WUOGON 246 120,586
OKAIKWEI SOUTH 209 97,109
ABLEKUMA SOUTH 198 81,144
ODODODIODIO 253 109,017
OKAIKWEI CENTRAL 141 65,431
OKAIKWEI NORTH 174 83,617
ABLEKUMA NORTH 281 121,266
ABLEKUMA CENTRAL 306 130,852
ABLEKUMA WEST 224 99,579
KORLEY KLOTEY 231 105,852
DADEKOTOPON 264 126,503
LEDZOKUKU 353 162,058
KROWOR 148 68,191
TEMA WEST 272 136,927
ASHAIMAN 357 174,633
ADENTAN 325 163,063
SHAI-OSUDOKU 146 71,951
NINGO PRAMPRAM 206 104,044
SEGE 94 47,784
TEMA CRNTRAL 148 68,191
ADA 94 47,784
KPONE-KATAMANSO 272 136,927
TEMA EAST 237 108,153
GREATER ACCRA TOTAL- 7,914 TOTAL- 3,765,303

 

BONO REGION

 

CONSTITUENCY NO. OF POLLING STATION NO. OF VOTERS
SUNYANI EAST 260 116,982
SUNYANI WEST 198 79,455
DORMAA WEST 60 29,827
DORMAA CENTRAL 141 67,367
DORMAA EAST 87 39,022
BEREKUM EAST 138 64,064
BEREKUM WEST 69 35,029
JAMAN SOUTH 138 68,104
JAMAN NORTH 118 57,589
BANDA 56 22,728
TAIN 159 65,703
WENCHI 150 74,046

 

AHAFO REGION

CONSTITUENCY NO. OF POLLING STATION NO. OF VOTERS
ASUNAFO SOUTH 131 59,494
ASUNAFO NORTH 210 88,318
ASUTIFI SOUTH 101 49,392
ASUTIFI NORTH 110 45,748
TANO SOUTH 146 58,068
TANO NORTH 138 58,264

 

ASHANTI REGION

CONSTITUENCY NO. OF POLLING STATIONS NO. OF VOTERS
BEKWAI 189 84,183
BOSOME FREHO 92 38,048
ODOTOBRI 140 55,553
MANSO NKWANTA 132 60,971
MANSO ADUBIA 143 64,776
ATWIMA NWABIAGYA SOUTH 197 96,757
ATWIMA NWABIAGYA NORTH 169 82,959
ATWIMA MPONUA 211 88,623
BOSOMTWE 196 89,585
ATWIMA KWANWOMA 241 120,668
BANTAMA 175 84,957
NHYIAESO 174 81,341
MANHYIA SOUTH 110 42,719
MANHYIA NORTH 145 70,472
SUBIN 175 76,990
KWADASO 204 91,730
OLD TAFO 150 73,656
SUAME 220 100,350
ASOKWA 186 89,881
OFORIKROM 242 116,455
ASAWASE 216 109,089
KWABRE EAST 292 146,421
AFIGYA KWABRE SOUTH 207 107,633
AFIGYA KWABRE NORTH 90 43,831
JUABEN 90 43,513
EJISU 220 112,124
ASANTE AKIM SOUTH 169 76,109
ASANTE AKIM CENTRAL 121 57,516
ASANTE AKIM NORTH 119 55,252
EFFIDUASE-ASOKORE 101 44,866
KUMAWU 82 39,113
SEKYERE AFRAM PLAINS 62 22,814
NSUTA-KWAMANG-BEPOSO 117 44,380
MAMPONG 146 68,964
EJURA SEKYEDUMASE 177 77,590
AFIGYA SEYERE EAST 152 70,562
OFFINSO SOUTH 178 82,285
OFFINSO NORTH 127 56,982
AHAFO ANO SOUTH WEST 103 44,155
AHAFO ANO SOUTH-EAST 89 41,353
AHAFO ANO NORTH 140 57,983
NEW EDUBIASE 121 50,933
AKROFUOM 68 29,286
FOMENA 71 35,052
ADANSI ASOKWA 96 43,915
OBUASI WEST 140 65,644
OBUASI EAST 115 57,235
 

WESTERN NORTH REGION
AOWIN 181 76,454
SUAMAN 61 24,710
BIBIANI-ANHWIASO-BEKWAI 230 99,446
SEFWI WIAWSO 179 87,505
SEFWI AKONTOMBRA 100 42,367
JUABOSO 139 58,510
BODI 82 35,002
BIA WEST 157 63,840
BIA EAST 82 34,672

 

 

EASTERN REGION

CONSTITUENCY NO. OF POLLING STATION NO. OF VOTERS
ASUOGYAMAN 152 69,698
LOWER MANYA KROBO 163 78,718
UPPER MANYA KROBO 118 42,453
YILO KROBO 164 70,096
NEW JUABEN SOUTH 201 98,984
NEW JUABEN NORTH 102 47,036
AKROPONG 150 71,255
OKERE 98 35,143
AKUAPEM SOUTH 114 49,174
NSAWAM-ADOAGYIRI 203 97,888
SUHUM 166 78,620
AYENSUANO 126 59,342
LOWER WEST AKIM 141 70,797
UPPER WEST AKIM 124 63,021
AKIM ODA 99 45,773
ASENE-AKROSO-MANSO 100 46,517
AKIM SWEDRU 55 22,400
ACHIASE 76 34,681
OFOASE-AYIREBI 111 52,516
AKWATIA 120 52,328
KADE 153 70’957
ABIREM 107 48,442
ABUAKWA SOUTH 120 55,834
ABUAKWA NORTH 100 48,001
ATIWA WEST 77 37,843
ATIWA EAST 81 40,022
FANTEAKWA NORTH 132 34,871
FANTEAKWA SOUTH 87 30,942
NKAWKAW 177 82,124
MPRAESO 159 48,822
KWAHU EAST 143 48,720
KWAHU AFRAM PLAINS NORTH 129 40,047
AFRAM PLAINS SOUTH 120 37,338
EASTERN REGION TOTAL- 4,138 TOTAL- 1,810,421

 

VOLTA REGION

KETA 129 50,622
ANLO 145 60,432
KETU SOUTH 295 149,155
KETU NORTH 149 70,628
AKATSI SOUTH 135 53,582
AKATSI NORTH 60 20,809
SOUTH TONGU 175 69,936
CENTRAL TONGU 113 50,607
NORTH TONGU 158 67,220
ADAKLU 53 22,204
AGOTIME ZIOPE 73 31,557
HO CENTRAL 257 112,363
HO WEST 147 54,475
SOUTH DAYI 75 33,609
KPANDO 91 40,123
NORTH DAYI 74 26,764
HOHOE 147 70,664
AFADJATO SOUTH 97 39,080
VOLTA REGION TOTAL-2,373 TOTAL- 1,023,830

 

BONO EAST

CONSTITUENCY NO. OF POLLING STATIONS NO. OF VOTERS
TECHIMAN SOUTH 282 142,255
KINTAMPO NORTH 175 76,155
KINTAMPO SOUTH 136 53,580
NKORANZA NORTH 97 37,902
NKORANZA SOUTH 163 71,039
ATEBUBU-AMANTIN 190 72,900
PRU WEST 91 41,555
PRU EAST 115 50,420
SENE WEST 88 37,499
SENE EAST 72 28,010
TECHIMAN NORTH 125 61,515

 

OTI REGION

CONSTITUENCY NO. OF POLLING STATIONS NO. OF VOTERS
BUEM 98 36,586
BIAKOYE 135 42,282
AKAN 116 47,176
KRACHI EAST 128 55,309
KRACHI WEST 87 33,700
KRACHI NCHUMURU 97 40,100
NKWANTA SOUTH 162 70,085
NKWANTA NORTH 139 65,718
GUAN 51 19,651

 

NORTHERN REGION

CONSTITUENCY NO. OF POLLING STATIONS NO. OF VOTERS
KPANDAI 152 66,850
BIMBILLA 184 91,315
WULESNSI 111 54,043
ZABZUGU 94 44,698
TATALE-SANGULI 86 43,587
YENDI 165 86,122
MION 104 50,661
SABOBA 90 43,922
GUSHEGU 152 76,221
KARAGA 137 62,490
SAVELUGU 141 67,303
NANTON 91 40,342
TAMALE SOUTH 244 123,943
TAMALE CENTRAL 176 92,967
SAGNARIGU 157 80,467
TAMALE NORTH 113 53,808
TOLON 147 72,204
KUMBUNGU 120 58,991

 

SAVANNAH

BOLE-BAMBOI 122 57,873
SAWLA-TUNA-KALBA 121 53,278
DAMONGO 93 40,131
DABOYA – MANKARIGU 89 34,427
YAPEI-KUSAWGU 183 71,251
SALAGA SOUTH 129 60,315
SALAGA NORTH 57 25,156

 

UPPER WEST REGION

WA CENTRAL 219 99,041
WA WEST 150 59,443
WA EAST 130 47,619
NADOWLI-KALEO 115 46,109
DAFFIAMA-BUSSIE-ISSA 76 27,400
JIRAPA 141 52,827
LAMBUSSIE 82 29,344
LAWRA 94 34,293
NANDOM 90 34,887
SISSALA WEST 103 42,934
SISSALA EAST 107 44,468

 

NORTH EAST

WALEWALE 190 88,422
YAGABA- KUBORI 86 38,162
NALERIGU – GAMBAGA 202 89,506
BUNKPURUGU 112 51,686
YUNYOO 74 29,423
CHEREPONI 86 42,684

 

UPPER EAST

BUILSA SOUTH 59 21,869
BUILSA NORTH 82 33,534
NAVRONGO CENTRAL 131 60,397
CHIANA-PAGA 134 54,916
BOLGATANGA CENTRAL 154 75,209
BOLGA EAST 53 26,194
BONGO 129 65,214
TALENSI 102 48,262
NABDAM 56 24,915
ZEBILLA 146 71,283
BAWKU CENTRAL 150 63,632
PUSIGA 115 58,005
GARU 79 38,717
TEMPANE 109 55,215
BINDURI 93 43,926

 

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