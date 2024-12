Over 18 Million Ghanaians Set to Vote in Today’s Presidential and Parliamentary Elections

Over 18 million Ghanaians, precisely 18,774,159, are expected to cast their ballots today in the 2024 general elections, where voters will elect both a president and 276 parliamentarians.

According to 3news, key electoral statistics have been compiled to assist the public in understanding the scope of the election process. This includes the number of constituencies, polling stations, and the breakdown of voters across the country. The data highlights the scale of the election and underscores the significant role of every eligible voter in shaping Ghana’s leadership for the next four years.

With over 18 million voters eligible to participate, the electoral process is set to unfold across the nation, reflecting the democratic importance of the day for Ghanaians.

See details below:

CONSTITUENCIES, POLLING STATIONS AND VALID VOTERS

WESTERN REGION

CONSTITUENCY NO. OF POLLING STATIONS NO. OF VOTERS JOMORO 225 85,969 ELLEMBELE 161 79,227 EVALUE AJOMORO GWIRA 121 55,131 AHANTA WEST 181 86,062 TAKORADI 121 55,640 SEKONDI 91 41,634 ESSIKANDU-KETAN 162 79,344 EFFIA 102 51,013 KWESIMINTSIM 110 58,002 SHAMA 141 67,799 WASSA EAST 136 56,252 MPOHOR 78 33,209 TARKWA NSUAEM 263 140,050 PRESTEA HUNI-VALLEY 279 144,526 AMENFI EAST 231 101,111 AMENFI CENTRAL 168 70,915 AMENFI WEST 168 82,823 WESTERN REGION TOTAL- 2,738 1,288,777

CENTRAL REGION

CONSTITUENCY NO. OF POLLING STATIONS NO. OF VOTERS KOMENDA EDINA EGUAFU ABREM 204 98,247 CAPE COAST SOUTH 117 54,760 CAPE COAST NORTH 140 70,592 ABURA ASEBU KWAMANKESE 164 76,196 MFANTSEMAN 229 99,130 EKUMFI 100 43,826 AJUMAKO ENYAM ESIAM 174 88,261 GOMOA WEST 173 81,042 GOMOA CENTRAL 123 57,418 GOMOA EAST 212 116,469 EFFUTU 155 80,391 AWUTU SENYA WEST 207 98,849 AWUTU SENYA EAST 316 173,995 AGONA WEST 199 89,066 AGONA EAST 136 64,838 ASIKUMA-ODOBEN-BRAKWA 158 74,968 ASSIN CENTRAL 110 52,441 ASSIN NORTH 103 46,675 ASSIN SOUTH 130 61,020 TWIFO ATTI MORKWA 127 57,823 HEMANG LOWER DENKYIRA 88 41,741 UPPER DENKYIRA EAST 159 70,041 UPPER DENKYIRA WEST 113 54,371 CENTRAL REGION TOTAL – 3,637 TOTAL – 1,752,160

GREATER ACCRA

CONSTITUENCY NO. OF POLLING STATION NO. OF VOTERS BORTIANO-NGLESHI AMANFRO 233 117,491 DOMEABRA-OBOM 113 58,661 WEIJA-GBAWE 239 118,731 ANYAA-SOWUTUOM 300 144,301 TROBU 289 145,343 AMASAMAN 311 170,371 DOME-KWABENYA 370 182,644 MADINA 323 158,918 AYAWASO EAST 114 49,966 AYAWASO NORTH 133 62,777 AYAWASO CENTRAL 193 88,312 AYAWASO WEST WUOGON 246 120,586 OKAIKWEI SOUTH 209 97,109 ABLEKUMA SOUTH 198 81,144 ODODODIODIO 253 109,017 OKAIKWEI CENTRAL 141 65,431 OKAIKWEI NORTH 174 83,617 ABLEKUMA NORTH 281 121,266 ABLEKUMA CENTRAL 306 130,852 ABLEKUMA WEST 224 99,579 KORLEY KLOTEY 231 105,852 DADEKOTOPON 264 126,503 LEDZOKUKU 353 162,058 KROWOR 148 68,191 TEMA WEST 272 136,927 ASHAIMAN 357 174,633 ADENTAN 325 163,063 SHAI-OSUDOKU 146 71,951 NINGO PRAMPRAM 206 104,044 SEGE 94 47,784 TEMA CRNTRAL 148 68,191 ADA 94 47,784 KPONE-KATAMANSO 272 136,927 TEMA EAST 237 108,153 GREATER ACCRA TOTAL- 7,914 TOTAL- 3,765,303

BONO REGION

CONSTITUENCY NO. OF POLLING STATION NO. OF VOTERS SUNYANI EAST 260 116,982 SUNYANI WEST 198 79,455 DORMAA WEST 60 29,827 DORMAA CENTRAL 141 67,367 DORMAA EAST 87 39,022 BEREKUM EAST 138 64,064 BEREKUM WEST 69 35,029 JAMAN SOUTH 138 68,104 JAMAN NORTH 118 57,589 BANDA 56 22,728 TAIN 159 65,703 WENCHI 150 74,046

AHAFO REGION

CONSTITUENCY NO. OF POLLING STATION NO. OF VOTERS ASUNAFO SOUTH 131 59,494 ASUNAFO NORTH 210 88,318 ASUTIFI SOUTH 101 49,392 ASUTIFI NORTH 110 45,748 TANO SOUTH 146 58,068 TANO NORTH 138 58,264

ASHANTI REGION

CONSTITUENCY NO. OF POLLING STATIONS NO. OF VOTERS BEKWAI 189 84,183 BOSOME FREHO 92 38,048 ODOTOBRI 140 55,553 MANSO NKWANTA 132 60,971 MANSO ADUBIA 143 64,776 ATWIMA NWABIAGYA SOUTH 197 96,757 ATWIMA NWABIAGYA NORTH 169 82,959 ATWIMA MPONUA 211 88,623 BOSOMTWE 196 89,585 ATWIMA KWANWOMA 241 120,668 BANTAMA 175 84,957 NHYIAESO 174 81,341 MANHYIA SOUTH 110 42,719 MANHYIA NORTH 145 70,472 SUBIN 175 76,990 KWADASO 204 91,730 OLD TAFO 150 73,656 SUAME 220 100,350 ASOKWA 186 89,881 OFORIKROM 242 116,455 ASAWASE 216 109,089 KWABRE EAST 292 146,421 AFIGYA KWABRE SOUTH 207 107,633 AFIGYA KWABRE NORTH 90 43,831 JUABEN 90 43,513 EJISU 220 112,124 ASANTE AKIM SOUTH 169 76,109 ASANTE AKIM CENTRAL 121 57,516 ASANTE AKIM NORTH 119 55,252 EFFIDUASE-ASOKORE 101 44,866 KUMAWU 82 39,113 SEKYERE AFRAM PLAINS 62 22,814 NSUTA-KWAMANG-BEPOSO 117 44,380 MAMPONG 146 68,964 EJURA SEKYEDUMASE 177 77,590 AFIGYA SEYERE EAST 152 70,562 OFFINSO SOUTH 178 82,285 OFFINSO NORTH 127 56,982 AHAFO ANO SOUTH WEST 103 44,155 AHAFO ANO SOUTH-EAST 89 41,353 AHAFO ANO NORTH 140 57,983 NEW EDUBIASE 121 50,933 AKROFUOM 68 29,286 FOMENA 71 35,052 ADANSI ASOKWA 96 43,915 OBUASI WEST 140 65,644 OBUASI EAST 115 57,235 WESTERN NORTH REGION AOWIN 181 76,454 SUAMAN 61 24,710 BIBIANI-ANHWIASO-BEKWAI 230 99,446 SEFWI WIAWSO 179 87,505 SEFWI AKONTOMBRA 100 42,367 JUABOSO 139 58,510 BODI 82 35,002 BIA WEST 157 63,840 BIA EAST 82 34,672

EASTERN REGION

CONSTITUENCY NO. OF POLLING STATION NO. OF VOTERS ASUOGYAMAN 152 69,698 LOWER MANYA KROBO 163 78,718 UPPER MANYA KROBO 118 42,453 YILO KROBO 164 70,096 NEW JUABEN SOUTH 201 98,984 NEW JUABEN NORTH 102 47,036 AKROPONG 150 71,255 OKERE 98 35,143 AKUAPEM SOUTH 114 49,174 NSAWAM-ADOAGYIRI 203 97,888 SUHUM 166 78,620 AYENSUANO 126 59,342 LOWER WEST AKIM 141 70,797 UPPER WEST AKIM 124 63,021 AKIM ODA 99 45,773 ASENE-AKROSO-MANSO 100 46,517 AKIM SWEDRU 55 22,400 ACHIASE 76 34,681 OFOASE-AYIREBI 111 52,516 AKWATIA 120 52,328 KADE 153 70’957 ABIREM 107 48,442 ABUAKWA SOUTH 120 55,834 ABUAKWA NORTH 100 48,001 ATIWA WEST 77 37,843 ATIWA EAST 81 40,022 FANTEAKWA NORTH 132 34,871 FANTEAKWA SOUTH 87 30,942 NKAWKAW 177 82,124 MPRAESO 159 48,822 KWAHU EAST 143 48,720 KWAHU AFRAM PLAINS NORTH 129 40,047 AFRAM PLAINS SOUTH 120 37,338 EASTERN REGION TOTAL- 4,138 TOTAL- 1,810,421

VOLTA REGION

KETA 129 50,622 ANLO 145 60,432 KETU SOUTH 295 149,155 KETU NORTH 149 70,628 AKATSI SOUTH 135 53,582 AKATSI NORTH 60 20,809 SOUTH TONGU 175 69,936 CENTRAL TONGU 113 50,607 NORTH TONGU 158 67,220 ADAKLU 53 22,204 AGOTIME ZIOPE 73 31,557 HO CENTRAL 257 112,363 HO WEST 147 54,475 SOUTH DAYI 75 33,609 KPANDO 91 40,123 NORTH DAYI 74 26,764 HOHOE 147 70,664 AFADJATO SOUTH 97 39,080 VOLTA REGION TOTAL-2,373 TOTAL- 1,023,830

BONO EAST

CONSTITUENCY NO. OF POLLING STATIONS NO. OF VOTERS TECHIMAN SOUTH 282 142,255 KINTAMPO NORTH 175 76,155 KINTAMPO SOUTH 136 53,580 NKORANZA NORTH 97 37,902 NKORANZA SOUTH 163 71,039 ATEBUBU-AMANTIN 190 72,900 PRU WEST 91 41,555 PRU EAST 115 50,420 SENE WEST 88 37,499 SENE EAST 72 28,010 TECHIMAN NORTH 125 61,515

OTI REGION

CONSTITUENCY NO. OF POLLING STATIONS NO. OF VOTERS BUEM 98 36,586 BIAKOYE 135 42,282 AKAN 116 47,176 KRACHI EAST 128 55,309 KRACHI WEST 87 33,700 KRACHI NCHUMURU 97 40,100 NKWANTA SOUTH 162 70,085 NKWANTA NORTH 139 65,718 GUAN 51 19,651

NORTHERN REGION

CONSTITUENCY NO. OF POLLING STATIONS NO. OF VOTERS KPANDAI 152 66,850 BIMBILLA 184 91,315 WULESNSI 111 54,043 ZABZUGU 94 44,698 TATALE-SANGULI 86 43,587 YENDI 165 86,122 MION 104 50,661 SABOBA 90 43,922 GUSHEGU 152 76,221 KARAGA 137 62,490 SAVELUGU 141 67,303 NANTON 91 40,342 TAMALE SOUTH 244 123,943 TAMALE CENTRAL 176 92,967 SAGNARIGU 157 80,467 TAMALE NORTH 113 53,808 TOLON 147 72,204 KUMBUNGU 120 58,991

SAVANNAH

BOLE-BAMBOI 122 57,873 SAWLA-TUNA-KALBA 121 53,278 DAMONGO 93 40,131 DABOYA – MANKARIGU 89 34,427 YAPEI-KUSAWGU 183 71,251 SALAGA SOUTH 129 60,315 SALAGA NORTH 57 25,156

UPPER WEST REGION

WA CENTRAL 219 99,041 WA WEST 150 59,443 WA EAST 130 47,619 NADOWLI-KALEO 115 46,109 DAFFIAMA-BUSSIE-ISSA 76 27,400 JIRAPA 141 52,827 LAMBUSSIE 82 29,344 LAWRA 94 34,293 NANDOM 90 34,887 SISSALA WEST 103 42,934 SISSALA EAST 107 44,468

NORTH EAST

WALEWALE 190 88,422 YAGABA- KUBORI 86 38,162 NALERIGU – GAMBAGA 202 89,506 BUNKPURUGU 112 51,686 YUNYOO 74 29,423 CHEREPONI 86 42,684

UPPER EAST