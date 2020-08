Following are the results of World Continental Tour Gold in Szekesfehervar, Hungary here on Wednesday:

Men’s 100 meters

1. Noah Lyles, United States, 10.05 seconds

2. Adam Gemili, Britain, 10.28

3. Elijah Hail-Thompson, United States, 10.31

Men’s 200 meters

1.Noah Lyles, United States, 20.13 seconds

2.Eseosa Desalu, Italy, 20.35

3.Adam Gemili, Britain, 20.56

Men’s 400 meters

1.Kahmari Montgomery, United States, 45.50 seconds

2.Josephus Lyles, United States, 46.08

3.Luka Janezic, Slovenia, 46.16

Men’s 600 meters

1. Donavan Brazier, United States, 1:15.07 seconds

2. Wesley Vazquez, Puerto Rico, 1:15.31

3.Balazs Vindics, Hungry, 1:16.84

Women's 100 meters hurdle

Men’s 400 meters hurdle

1.David Kendizera, United States, 50.00 seconds

2.Rasmus Magi, Estonia, 50.18

3.Mate Koroknai, Hungary, 50.59

Men’s triple jump

1.Hugues Fabrice Zango, Burkina Faso, 17.43 meters

2.Christian TAYLOR, United States, 17.34

3.Pedro Pablo Pichardo, Portugal, 17.28

Men’s discus throw

1.Daniel Stahl, Sweden, 67.31 meters

2.Andrius Gudzius, Lithuania, 67.08

3.Simon Pettersson, Sweden, 65.70

Men’s hammer throw

1.Wojciech Nowicki, Poland, 78.07 meters

2.Bence Halasz, Hungary, 78.00

3.Mykhaylo Kokhan, Ukraine, 77.78

Women’s 200 meters

1.Lynna Irby, United States, 22.55 seconds

2.Dafne Schippers, Netherlands, 22.94

3.Mujinga Kambundji, Switzerland, 23.25

Women’s 400 meters

1.Wadeline Jonathas, United States, 52.09 seconds

2.Lieke Klaver, Netherlands, 52.11

3.Laviai Nielsen, Britain, 52.24

Women’s 100 meters hurdle

1.Nadine Visser, Netherlands, 12.68 seconds

2.Luca Kozak, Hungary, 12.71

3.Elvira Herman, Belarus, 12.96

Women’s long jump

1.Nastassia Mironchyk-Ivanova, Belarus, 6.77 meters

2.Maryna Bekh-Romanchuk, Ukraine, 6.76

3.Diana Lesti, Hungary, 6.65

Women’s hammer throw

1.Alexandra Tavernier, France, 73.09 meters

2.Malwina Kopron, Poland, 72.68

3.Hanna Malyshchyk, Belarus, 70.59

