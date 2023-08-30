Stonebwoy, Black Sherif and More Nominated For 2023 Africa Event Awards

The highly anticipated nominees for the 2023 Africa Event Awards were officially revealed last Friday at CFAO Ghana, marking a significant moment for the event industry across the continent.
This prestigious awards ceremony recognizes outstanding achievements and contributions within the event planning and management sector, celebrating the creativity, innovation, and dedication of individuals and teams.
After a rigorous selection process, the panel of industry experts across and board have shortlisted nominees in various categories that encompass the diverse spectrum of events, from corporate gatherings and cultural festivals to social galas and sporting extravaganzas. The nominees reflect the exceptional efforts put forth by event professionals to create memorable and impactful experiences.
“We are thrilled to announce the nominees for the 2023 Africa Event Awards,” said Kelvin Kenneth, CEO of Africa Event Awards.
“This year’s selection showcases the remarkable talent and hard work of event planners, coordinators, and organizers from across the continent. Despite the challenges faced by the industry, their dedication to excellence shines through.”
The nominees encompass a wide range of event types, sizes, and objectives, highlighting the versatility of the event planning field and its importance in creating connections, fostering cultural exchange, and driving economic growth.
The awards ceremony is scheduled to take place on 22nd September 2023 at the South Africa High Commissioner’s Residence, where the winners in each category will be unveiled. The event promises to be a gathering of industry leaders, creatives, and influencers who have played pivotal roles in shaping the event landscape of Africa.
For further information and updates about the 2023 Africa Event Awards, please visit www.africaeventsawards.com or contact us on +233267281168/ +233240927202.
About the Africa Event Awards: The Africa Event Awards is an annual ceremony that recognizes and celebrates excellence in event planning and management across the African continent. By acknowledging outstanding achievements and innovative approaches, the awards aim to elevate the event industry’s standards and promote its significance in fostering connections and driving growth.
Check out all the nominees below:
EVENT INFLUENCER OF THE YEAR (MALE)
OBI CUBANA – NIGERIA
TREVOR NOAH – SOUTH AFRICA
ERIC OMONDI – KENYA
MR. SEMATENAA – TANZANIA
SO AFRICAN – GHANA
YOUTH EVENT OF THE YEAR
YOUTH CONNEKT SUMMIT – RWANDA
YOUTH SUMMIT – NIGERIA
ZANU PF NATIONAL – ZIMBABWE
YOUTH CONFRENCE
TIDAL RAVE – GHANA
OTJIWANDA SME – NAMIBIA
& YOUTH EXPO
AFROCHILL FESTIVAL – TOGO
AMAPIANO MNIKE EDITION – UGANDA
ALL AFRICA
UNIVERSITY GAMES – KENYA
STANDARD BANK NATIONAL – SOUTH AFRICA
YOUTH JAZZ FESTIVALS
EVENT DJ OF THE YEAR
BLACK COFFEE – SOUTH AFRICA
DJ VYRUSKY – GHANA
DJ ARAFAT – COTE D’IVOIRE
DJ SPINALL – NIGERIA
DJ JOE MFALME – KENYA
R3HAB – MOROCCO
DJ SINYORITA – TANZANIA
BEST EVENT VENUE(CONFERENCE CENTERS/GARDEN/THEATRES)
GRAND ARENA – GHANA
SANDTON CONVENTION CENTRE – SOUTH AFRICA
KIGALI CONVENTION CENTRE – RWANDA
EKO CONVENTION CENTRE – NIGERIA
ARUSHA INTERNATIONAL – TANZANIA
CONVENTION CENTRE
WEKALET EL GHOURI – EGYPT
ART CENTRE
CENTURY CITY – SOUTH AFRICA
CONVENTION CENTRE
PALAIS DES CONGRE DE PARIS – MOROCCO
KENYATTA INTERNATIONAL – KENYA
CONVENTION CENTRE
EVENT SETUP OF THE YEAR
ABRYANZ STYLE & FASHION – UGANDA
EMY AWARDS – GHANA
SOUTH AFRICA – SOUTH AFRICA
MUSIC AWARDS
CAIRO INTERNATIONAL – EGYPT
FILM FESTIVAL 1
VODAFONE GHANA – GHANA
MUSIC AWARDS
3 MUSIC AWARDS – GHANA
DIOR FASHION SHION – EGYPT
BEST INTERNATIONAL EVENT
AFROBEAT VILLAGE – ITALY
AFRICULTURES FESTIVAL – AUSTRALIA
AFROBEAT MEETS BERLIN – GERMANY
AFROBEAT MUSIC FESTIVAL – CANADA
AFRONATION – PORTUGAL
GHANA PARTY IN THE PARK – UK
OH MY! FESTIVAL – NETHERLAND
THE-HEADIES AWARDS – USA
HYPEMAN OF THE YEAR
BERIMA SEANBILLS – GHANA
DO2DTUN – NIGERIA
MC GOGO – KENYA
UNCLE VINNY – SOUTH AFRICA
TOBY SHANG – NIGERIA
MC ESCO – KENYA
KOJO MANUEL – GHANA
EVENT ENTERTAINER OF THE YEAR
ALSO READ Teephlow drops new Album Phlowducation2
DAVIDO – NIGERIA
DIAMOND PLATNUMZ – TANZANIA
STONEBWOY – GHANA
BURNA BOY – NIGERIA
BLACK SHERIF – GHANA
FOCALISTIC – SOUTH AFRICA
ASAKE – NIGERIA
TOOFAN – TOGO
TIWA SAVAGE – NIGERIA
EVENT INFLUENCER OF THE YEAR (FEMALE)
TANASHA DONNA – KENYA
KELLY AKOUSSAH – TOGO
HAILLIE SUMMEY – GHANA
BONANG MATHEBA – SOUTH AFRICA
ANGELA OKORIE – NIGERIA
LYDIA JAZMINE – UGANDA
HAMISA MOBETTO – TANZANIA
EVENT MC OF THE YEAR(MALE)
JALANGO MWENYEWE – KENYA
IK OSAKIODUWA – NIGERIA
JERRY ADJORLOLO – GHANA
JONATHAN BILARI – CONGO DRC
JACK DEVNARAIN – SOUTH AFRICA
EVENT MC OF THE YEAR(FEMALE)
BERLA MUNDI – GHANA
TOKE MAKINWA – NIGERIA
BONANG MATHEBA – SOUTH AFRICA
NANCY ISIME – NIGERIA
JOEY MUTHENGI – KENYA
EVENT SPONSOR OF THE YEAR
GUINNESS GHANA – GHANA
BREWERIES LIMITED
FIRST NATIONAL BANK – NAMIBIA
BET9JA – NIGERIA
ACCESS BANK – DR CONGO
RWAND AIR – RWANDA
RED BULL – SOUTH AFRICA
CLUB BEER – UGANDA
EAST AFRICAN – KENYA
BREWERIES(EABL)
TOGOCOM – TOGO
EVENT PHOTOGRAPHER / VIDEOGRAPHER OF THE YEAR
NJERI PHOTOGRAPHY – KENYA
DAVID BUSAH – TOGO
SMITH IMAGING – GHANA
ANELE PAPU – SOUTH AFRICA
MATAMBA KINDALA – ANGOLA
ANTONIO
GEORGE OKORO – NIGERIA
ANTA NTINA MUNOKI – DR CONGO
LENSPOWER MEDIA – NAMIBIA
BEST EVENT VENUE(HOTEL)
MOVENPICK HOTEL – GHANA
EKO HOTEL – NIGERIA
ESSQUE ZALU – TANZANIA
ZANZIBAR
TRIBE HOTEL – KENYA
LA MAISON ARABE – MOROCCO
KEMPINSKI NILE – EGYPT
HOTEL
BEST EVENT VENUE – BAR / LOUNGE / NIGHTCLUB
THE GARAGE LOUNGE – GHANA
TRUTH NIGHT CLUB – SOUTH AFRICA
OASIS LOUNGE – GHANA
LA VILLA – TOGO
CLUB QUILOX – NIGERIA
LES ENFANT – MAURITIUS
TERRIBLES
LOOKKAL – ANGOLA
BEACH CLUB
FAMOUS-CLUB – MOROCCO
CASA VERA LOUNGE – KENYA
ARIIUS NIGHT CLUB – SOMALIA
AFRICA’S FAVORITE EVENT
MAWAZIN – MOROCCO
AFROCHELLA FESTIVAL – GHANA
BUSHFIRE – SWAZILAND
CAPE TOWN INTERNATIONAL – SOUTH AFRICA
ALSO READ Rising Artiste PVD embarks on a Media Tour in Nigeria
JAZZ FESTIVAL
FELABRATION – NIGERIA
SANDBOX FESTIVAL – EGYPT
SAUTI ZA BUSARA – TANZANIA
EVENT SECURITY OF THE YEAR
DELTA FORCE SECURITY – SOUTH AFRICA
CHOGON PRIVATE – NIGERIA
SECURITY COMPANY LTD
EYE 360 SECURITY – GHANA
G4S – KENYA
SECUREX – UGANDA
ASUAVO SECURITY – GHANA
24/7 SECURITY SERVICES – SOUTH AFRICA
AFRICA EVENT COMPANY OF THE YEAR
EVENT FACTORY – GHANA
OPENFIELD – SOUTH AFRICA
SEVENPM – MOROCCO
MOSOUND EVENT – KENYA
RWANDA EVENT – RWANDA
MANAGEMENT
AFRICA MOST PRESTIGIOUS EVENT OF THE YEAR
EMY AFRICA AWARDS
CAIRO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – EGYPT
SOUND CITY MVP AWARD FESTIVAL
AFRICA MOVIE ACADEMY AWARDS
RYTHMS ON THE RUNWAY
SOUTH AFRICAN MUSIC AWARDS
CAF PRESIDENT OUTSTANDING ACHIEVEMENT AWARD
ALL AFRICA MUSIC AWARDS
AFRICA MUSIC VIEWERS CHOICE AWARDS
CAF AWARDS
GUBA AWARDS – RWANDA
CORPORATE EVENT OF THE YEAR
LAGOS INTERNATIONAL – NIGERIA
TRADE FAIR 2022
PROPAK AFRICA – SOUTH AFRICA
NEW SPACE AFRICA – KENYA
CONFERENCE
GHANA CLUB 100 AWARDS – GHANA
TANZANIA PRIVATE SECTOR DAY – TANZANIA
GHANA TRADE POLICY – GHANA
ENLIGHTENMENT SUMMIT
FOR FOREIGNERS
EXPERIENTIAL COMPANY OF THE YEAR
BEYOND THE LINE(BTL) – GHANA
ORACLE EXPERIENCE – NIGERIA
SPANORA – UGANDA
CLICK INTERACTIVE – KENYA
PORTRAIT MARKETING – EGYPT
SOLUTIONS
GLOBAL OVATION – GHANA
EVENT OF THE YEAR
SANDBOX FESTIVAL
HEADLINER BURNA BOY
EMY AFRICA AWARDS
ALL AFRICA MUSIC AWARDS
SOUTH AFRICAN MUSIC AWARDS
AFRICA MUGIC VIEWERS CHOICE AWARDS
MAWAZINE RABAT FESTIVAL
FLYTIME FEST
EVENT SETUP OF THE YEAR
ABRYANZ STYLE & FASHION
EMY AWARDS – GHANA
SOUTH AFRICA – SOUTH AFRICA
MUSIC AWARDS
CAIRO INTERNATIONAL – EGYPT
FILM FESTIVAL
VODAFONE GHANA – GHANA
MUSIC AWARDS
3 MUSIC AWARDS – GHANA
DIOR FASHION SHOW – EGYPT
EVENT OF THE YEAR
SANDBOX FESTIVAL
AFRO CHELLA
EMY AFRICA AWARDS
ALL AFRICA MUSIC AWARDS
SOUTH AFRICAN MUSIC AWARDS
AFRICA MAGIC VIEWERS CHOICE AWARDS
MAWAZINE RABAT FESTICAL
FLYTIME FEST