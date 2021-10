Teasefuo Baa va sortir “Shout Hallelujah”

Musicienne gospel née au Ghana vivant en France, Naa Efia Charlotte est sur le point de sortir son second album intitulé “Shout Hallelujah”.

L’artiste, plus largement connue sous le nom de “Teasefuo Baa”, va sortir l’album de manière virtuelle le 30 octobre prochain, date qui correspond aussi à celle de son anniversaire.

La musicienne internationale et conseillère conjugale a sorti son premier album en 2006.

L’album “Shout Hallelujah” comporte 8 chansons dont “My Heart is Fixed, I will praise you, Mensu Bio” entre autres.

Interrogée sur les raisons pour lesquelles l’album serait rendu publique virtuellement, Teasefuo Baa a expliqué que son équipe avait pris cette décision à cause du strict respect du protocole sanitaire en France. Elle a expliqué qu’en France, “avant de pouvoir assister à un tel rassemblement publique, tous les participants doivent soit être vaccinés, ou au moins avoir été testé négatif au COVID-19.”

“Le test COVID-19 est payant et reste valable pendant 72 heures.”

Teasefuo Baa a ajouté “que le public d’un tel rassemblement devrait avoir avoir un certificat attestant de leur vaccination pour que le rassemblement ait lieu, c’est pourquoi nous avons décidé de ne prendre aucun risque en lançant l’album virtuellement pour éviter tous accrocs.”

Le PDG de Champion Page Foundation, Kudolo Kojo a déclaré que beaucoup de membres ne voulaient ni se faire vacciner ni se faire tester, et que tout cela aurait un impact sur le lancement physique.

Motivations derrière “Shout Hallelujah”

NaaEfia a partagé “avoir vécu une situation qui nécessitait d’être traitée urgemment car elle était très préoccupante” lorsqu’elle a été interrogé sur ce qui a motivé la chanson.

“J’ai été voir plusieurs hommes et femmes de Dieu pour des prières, espérant obtenir une solution mais rien de signifiant n’en est sorti”, a-t’elle expliquée.

Elle a expliqué “avoir reçu instructions sur instructions sans succès. J’ai été prié aux montagnes Atwea et à un certain moment, j’ai perdu la foi en la prière.”

“J’ai continué de prier encore et encore. J’ai fait tout ce que j’ai pu, je faisais face à ce même problème.”NaaEfia a révélé avoir prié tous les 31 décembre pour ne pas démarrer la nouvelle année avec ce problème, mais que l’année suivante le problème persistait.”

Elle a ajouté que d’autres éléments des évènements qui ont eu lieu seraient partagés le jour du lancement de l’album et qu’ils révéleraient les raisons pour laquelle elle sort le morceau.

Le lancement sera diffusé en direct sur les réseaux sociaux tels que sur la chaîne YouTube “NaChart Tv” ainsi que sur les comptes Facebook et TikTok de l’artiste, à 17h au Ghana et à 19h en Europe centrale.

