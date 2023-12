Following are the UEFA Europa Conference League standings after Thursday’s matches (tabulated under matches played, won, drawn, lost, goals scored, goals conceded, points):

Group A

Lille 6 4 2 0 10 2 14 — qualified

Slovan Bratislava 6 3 1 2 8 7 10 — qualified

Olimpija Ljubljana 6 2 0 4 4 9 6

KI Klaksvik 6 1 1 4 5 9 4

Group B

Maccabi Tel Aviv 6 5 0 1 14 9 15 — qualified

Gent 6 4 1 1 16 7 13 — qualified

Zorya Luhansk 6 2 1 3 10 11 7

Breidablik 6 0 0 6 5 18 0

Group C

Viktoria Plzen 6 6 0 0 9 1 18 — qualified

Dinamo Zagreb 6 3 0 3 10 5 9 — qualified

Astana 6 1 1 4 4 13 4

Ballkani 6 1 1 4 3 7 4

Group D

Club Brugge 6 5 1 0 15 3 16 — qualified

Bodo/Glimt 6 3 1 2 11 8 10 — qualified

Besiktas 6 1 1 4 7 14 4

Lugano 6 1 1 4 6 14 4

Group E

Aston Villa 6 4 1 1 12 7 13 — qualified

Legia Warsaw 6 4 0 2 10 6 12 — qualified

AZ Alkmaar 6 2 0 4 7 12 6

NK Zrinjski 6 1 1 4 6 10 4

Group F

Fiorentina 6 3 3 0 14 6 12 — qualified

Ferencvaros 6 2 4 0 9 6 10 — qualified

RC Genk 6 2 3 1 8 5 9

Cukaricki 6 0 0 6 2 16 0

Group G

PAOK 6 5 1 0 16 10 16 — qualified

Eintracht Frankfurt 6 3 0 3 11 7 9 — qualified

Aberdeen 6 1 3 2 10 10 6

HJK Helsinki 6 0 2 4 7 17 2

Group H

Fenerbahce 6 4 0 2 13 11 12 — qualified

Ludogorets 6 4 0 2 11 11 12 — qualified

Nordsjaelland 6 3 1 2 17 7 10

Spartak Trnava 6 0 1 5 3 15 1