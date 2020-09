Following are the results of the Internazionali BNL d’Italia, a WTA Premier 5 event in Rome, Italy, on Wednesday (prefix number denotes seedings):

Round of 32

1-Simona Halep, Romania, bt Jasmine Paolini, Italy, 6-3, 6-4

2-Karolina Pliskova, Czech Republic, bt Barbora Strycova, Czech Republic, 6-3, 6-3

4-Elina Svitolina, Ukraine, bt Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, 6-3, 7-6 (4)

10-Elena Rybakina, Kazakhstan, bt Marie Bouzkova, Czech Republic, 7-5, 7-6 (3)

11-Elise Mertens, Belgium, bt Magda Linette, Poland, 6-2, 6-4

Anna Blinkova, Russia, bt Aliona Bolsova Zadoinov, Spain, 4-6, 6-1, 7-6 (4)

Danka Kovinic, Montenegro, bt 6-Belinda Bencic, Switzerland, 6-3, 6-1

Dayana Yastremska, Ukraine, bt Amanda Anisimova, United States, 4-6, 7-6 (3), 6-4

Round of 64

Victoria Azarenka, Belarus, bt Venus Williams, United States, 7-6 (7), 6-2

