Following are the German Cup results on Monday:

Dynamo Dresden 4 Hamburger 1

Wurzburger Kickers 2 Hannover 96 3

Rot-Weiss Essen 1 Arminia Bielefeld 0

MSV Duisburg 0 Borussia Dortmund 5

Played on Sunday

Magdeburg 2 Darmstadt 3

Mannheim 1 Freiburg 2

Wehen 1 Heidenheim 0

Chemnitzer 2 Hoffenheim 3

Elversberg 4 St. Pauli 2

Hansa Rostock 0 Stuttgart 1

Kaiserslautern 1 Regensburg 2

Wiedenbruck 0 Paderborn 07

Norderstedt 0 Bayer Leverkusen 7

Rielasingen-Arlen 1 Holstein Kiel 7

Steinbach Haiger 1 Sandhausen 2

Played on Saturday

Oberneuland 0 Borussia Moenchengladbach 8

FSV Union Fuerstenwalde 1 Wolfsburg 4

FV Engers 0 Bochum 3

MTV Eintracht Celle 0 Augsburg 7

Nuremberg 0 RB Leipzig 3

Meinerzhagen 1 Greuther Fuerth 6

SV Todesfelde 0 Osnabrueck 1

1860 Munich 1 Eintracht Frankfurt 2

VSG Altglienicke 0 Cologne 6

Ingolstadt 0 Fortuna Dusseldorf 1

Karlsruhe 0 Union Berlin 1

Ulm 2 Erzgebirge Aue 0

Carl Zeiss Jena 0 Werder Bremen 2

Played on Friday

Eintracht Braunschweig 5 Hertha Berlin 4

TSV Havelse 1 Mainz 5

